Транш МВФ укрепит гривну - глава Минфина

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1 миллиарда долларов укрепит гривну, заявил глава Минфина Александр Данилюк.

В среду Международный валютный фонд начал перечислять Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, а накануне в свободном доступе появился текст Меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в котором содержится перечень условий. Из 14 требований, шесть являются новыми, а восемь были перенесены из старого плана из-за их невыполнения в срок. В том числе, речь идет о пенсионной реформе, рынке земли и расширении полномочий НАБУ.

"Получение очередного транша, который идет в резерв Национального банка, укрепляет национальную валюту. Это позитивно для валюты, для экономики", — заявил Данилюк в передаче "Право на власть" на телеканале "1+1".

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Фонд принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов в понедельник. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.