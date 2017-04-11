Плюс - только один. Устенко об итогах работы Гонтаревой

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Миссия выполнена, пора уходить. Об этом на пресс-конференции заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева. Она сообщила, что направила президенту заявление об увольнении с 10-го мая.

Еще три месяца назад, по словам Гонтаревой, она подала президенту Петру Порошенко кандидатуры возможных преемников на посту главы НБУ. Поэтому последнее слово за главой государства.

Можно ли считать работу Валерии Гонтаревой реформаторской, с какими результатами она оставляет Нацбанк, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

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Примечательно, что еще 6 апреля в Нацбанке опровергли отставку главы регулятора. Но не прошло и четырех дней, как сама Гонтарева заявила, что уходит по собственному желанию. О чем это свидетельствует?

— Я бы сказал, что это свидетельство того, что, очевидно, план по уходу в отставку госпожи Гонтаревой зрел у нее достаточно давно.

По большому счету, чему удивляться? Работа явно стрессовая. С одной стороны, надо было заниматься тем, что она называет "расчистка банковского сектора". Это правда, и логическая цепочка в данном случае предельно понятна.

Когда идет резкая девальвация гривны, оставляя за скобками вопрос, почему она происходит, идет резкая девальвация местной денежной единицы, в данном случае гривны, очевидно, в любой стране ухудшилось бы качество банковского портфеля. Украина не явилась исключением, и банковский портфель резко начал ухудшаться.

Когда идет резкое ухудшение банковского портфеля, то всегда во всех странах, во всех банках регулятор должен требовать вливания дополнительного капитала в банки. И здесь те, кто не в состоянии влить капитал в банк, просто выводятся с рынка, и этот процесс одинаковый в любой стране и экономический цех в любой стране везде одинаковый.

Можно задавать вопрос, насколько эффективно или неэффективно давили на собственников банков для того, чтобы они влили капитал.

К слову сказать, я бы вот на что обратил внимание. Несмотря на всю риторику, которая шла со стороны украинских владельцев банков, они, кстати сказать, не очень и активно вливали капитал в свои собственные банки, в которых когда-то неплохо получали прибыль и неплохо существовали.

Из прямых иностранных инвестиций, которые зашли в прошлом году в страну, два с половиной миллиарда – это были деньги по принуждению, которые иностранные банки вынуждены были влить в свои украинские дочки для того, чтобы поддерживать на плаву.

В любом случае, кто не смог влить капитал, надо было выводить с рынка, и вот этот феномен в украинской литературе или, по крайней мере, в украинской журналистике или в риторике самого НБУ называется "расчистка банковского сектора".

Назовите три главных достижения и три главных провала в работе главы НБУ?

— Я бы сказал, что основное достижение этого главы НБУ состоит в том, что, несмотря на огромнейшее давление, которое, скорее всего, она испытывала не только на поверхности, которое мы с вами видим, а еще и в различные каналы, ей удалось сохранить относительную независимость НБУ.

Я бы поставил на этом точку, потому что когда говорят, что благодаря главе НБУ было сотрудничество с МВФ, то тут я бы напомнил, что на меморандуме стоит подпись и президента, и премьера, и главы Минфина и последняя подпись — главы НБУ. В данном случае она была человеком команды просто. Поэтому это не благодаря только ей Украина сотрудничала с МВФ.

Поэтому плюс – это то, что удалось сохранить независимость. Минусов было больше, чем плюсов в сложное время.

Назовите самый большой минус.

— Отсутствие транспарентности, например, в выделении рефинансирования. Я считаю, что, в принципе, отсутствие достаточного уровня транспарентности в деятельности НБУ, включая технические просчеты, вот оно и породило массу вопросов, связанных с тем, а не было ли каких-то скрытых интересов, которые решала на посту глава НБУ и менеджмент НБУ.

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— Я тоже слышал это заявление. Мне сложно судить, насколько это возможно было так быстро сделать. Это уже возникает вопрос — большую часть операции отслеживает НБУ, а где тогда был сам НБУ, то есть он не заметил этого, это стало видно только с утра?

Я уже не говорю по поводу того, что когда идет закрытие рабочего дня, сразу подается статистика в НБУ и вот после того, как рабочий банковский день закрылся, вы не можете делать операции. Поэтому что происходило дальше, кажется немного странным, и когда глава НАБУ говорит, что были нарушения, я думаю, что это одно из вот этих нарушений.

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