Сомнительный успех. Украина в мировых лидерах... по коррупции

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В лидерах — по коррупции

О борьбе с коррупцией в Украине говорят все, кому не лень, а представители власти даже соревнуются, кого можно считать большим борцом с коррупционерами. Однако в мировых рейтингах позиции Украины вовсе не радуют.

Так, Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в бизнесе среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки. Об этом говорится в результатах исследования аудиторской фирмы Ernst&Young.

Участие в исследовании приняли более 4000 представителей мировых компаний. Опрашивались члены советов директоров, руководители среднего и высшего звена. В Украине опросили 100 сотрудников компаний.

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Выяснилось, в Украине число респондентов, считающих, что коррупция распространена в стране составляет – 88%.

Отмечается, что "отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в Украине, в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания, может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм".

"Так, чтобы помочь бизнесу выжить, по крайней мере 37% респондентов готовы предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продление контракта", — сказано в исследовании.

"Регуляторные нормы оказали позитивное влияние на этические стандарты только в 12% опрошенных нами компаний", — сказано в тексте.

За Украиной в рейтинге — Кипр (82%), Греция и Словакия (81%). В то же время Дания, Норвегия и Финляндия имеют самые низкие проявления коррупции в бизнесе.

Россия заняла16 место, а в 2015 году находилась на 18.

Авторы исследования отмечают, что за последние два года ситуация с коррупцией в Украине существенно ухудшилась — в 2015 году наша страна занимала 7-е место в антирейтинге.

В 2017 году 88% опрошенных респондентов отметили широкое распространение бизнес-коррупции в стране, что и вывело Украину в "лидеры".

"Но при таких неутешительных результатах почти треть респондентов верит, что привлечение к ответу отдельных сотрудников компаний будет благоприятствовать борьбе с коррупцией среди руководства", — отмечает управляющий партнер EY в Украине Алексей Кредисов.

По его словам, причины таких результатов — в отсутствии экономического роста, плохого бизнес-климата и неэффективной системе наказаний в Украине.

При этом лишь треть респондентов верят в то, что привлечение к уголовной ответственности отдельных сотрудников будет способствовать предотвращению мошенничества, взяточничества и коррупции среди руководства.

"Это очень тревожные показатели, на которые стоит обратить внимание политическому истеблишменту, и в частности, представителям законодательной, исполнительной и судебной власти Украины. Необходимо существенно усилить меры по борьбе с коррупцией, важными компонентами которой должны стать независимость судебной системы, предотвращение конфликта интересов и прозрачные практики корпоративного управления в госсекторе. Необходимы конкретные действия и показательные примеры личной ответственности на самом высоком уровне", — подчеркнул Кредисов.

Нерадостные рейтинги

Довольно плачевная ситуация с коррупцией в Украине и в других международных рейтингах. Ранее международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International в ходе последних исследований признала Украину самым коррумпированным государством в Европе и Центральной Азии.

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Украинцы также оказались самыми лояльными к взяткам. В ходе исследования организация Transparency International опросила 60 тысяч граждан в 42 стран о коррупции и борьбе с ней.

В Украине 86% опрошенных граждан говорят, что с коррупцией борятся плохо. Это самый высокий процент среди всех стран. Взяточниство оказалось распространенной практикой в Европе и Центральной Азии — с этим сталкивался каждый шестой житель региона. В Украине — 38%. В общей таблице коррупции в Европе и Центральной Азии Transparency International разместила Украину на последнем месте.

Украинцы оказались самыми недовольными борьбой с коррупцией в своей стране и часто дающими взятки. 56% украинцев называют коррупцию основной проблемой Украины.

Исследователи Transparency International утверждают, что антикоррупционные настроения украинцев значительно усилились в сравнении с 2013 годом. Но несмотря на это, 72% украинцев считают, что за прошедшие четыре года в борьбе с коррупцией мало что изменилось. Жители Украины винят в этом олигархов, которые имеют влияние на правительство.

Две трети украинцев считают, что уменьшить такое влияние можно, запретив компаниям финансировать политические партии и кандидатов.

При этом 42% украинцев готовы сообщать о коррупционных действиях. В 2013 году этот показатель был на уровне 26%. Коррумпированность президента и премьера признали 60% опрошенных.

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Напомним, борьба с коррупцией, в частности, создание соответствующих антикоррупционных институтов — одно из главных требований западных партнеров к Украине.

За последний год в Украине появилось немало новых органов по борьбе с коррупцией — Антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Нацагентство по предупреждению коррупции, Госбюро расследований (ГБР), Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики при президенте.

Однако смена власти и создание новых институтов не привели к кардинальным прорывам.

В ноябре 2016 года МВФ отмечал, что заметных результатов в осуждении высокопоставленных чиновников-взяточников и изъятии доходов нет. Тем более, что украинское законодательство обязывает судам давать чиновникам возможность выхода из СИЗО под залог, что становится довольно распространенной практикой.