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    Украина не вернет Донбасс без победы над коррупцией - Тиллерсон

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (10)

    (обновлено: )2911
    Госсекретарь США выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации вдоль линии разграничения в Донбассе и публично призвал Россию оказать влияние "на подконтрольных ей боевиков".
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Первоочередной задачей Украины является не только восстановление территориальной целостности, но и преодоление коррупции, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время работы комиссии Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселле.

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    "Украине нет смысла бороться за свое тело в Донбассе, если она потеряет душу, погрязнув в коррупции. Антикоррупционные институты должны получить поддержку, ресурсы и защиту", – сказал Тиллерсон (текст выступления госсекретаря США см. здесь).

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    Он напомнил, что США и партнеры по НАТО "поддерживают территориальную целостность, государственный суверенитет и борьбу Украины против российской агрессии".

    В то же время госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации вдоль линии разграничения в Донбассе и публично призвал Россию оказать влияние "на подконтрольных ей боевиков".

    По его словам, Украина достигла существенного прогресса в проведении реформ и борьбе с коррупцией, однако США готовы оказать помощь в дальнейших реформах: "повышении уровня прозрачности судебной системы, укреплении банковского сектора, приватизации госпредприятий, реформирований системы государственного управления".

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    Как сообщалось, ранее Рекс Тиллерсон заявил, что санкции США против РФ будут действовать до возвращения Крыма Украине

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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