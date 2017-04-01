Украина не вернет Донбасс без победы над коррупцией - Тиллерсон

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Первоочередной задачей Украины является не только восстановление территориальной целостности, но и преодоление коррупции, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время работы комиссии Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселле.

"Украине нет смысла бороться за свое тело в Донбассе, если она потеряет душу, погрязнув в коррупции. Антикоррупционные институты должны получить поддержку, ресурсы и защиту", – сказал Тиллерсон (текст выступления госсекретаря США см. здесь).

Читайте также: Госдеп жестко раскритиковал РФ, Украину, ситуацию в Крыму и Донбассе

Он напомнил, что США и партнеры по НАТО "поддерживают территориальную целостность, государственный суверенитет и борьбу Украины против российской агрессии".

В то же время госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации вдоль линии разграничения в Донбассе и публично призвал Россию оказать влияние "на подконтрольных ей боевиков".

По его словам, Украина достигла существенного прогресса в проведении реформ и борьбе с коррупцией, однако США готовы оказать помощь в дальнейших реформах: "повышении уровня прозрачности судебной системы, укреплении банковского сектора, приватизации госпредприятий, реформирований системы государственного управления".

Читайте также — Поляки о стрельбе в Луцке: бандеровцы творят, что хотят, а виновата РФ?

Как сообщалось, ранее Рекс Тиллерсон заявил, что санкции США против РФ будут действовать до возвращения Крыма Украине.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.