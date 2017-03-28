Тиллерсон обсудит на встрече НАТО "давление" на РФ по Украине - госдеп

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудит на министерской встрече НАТО 31 марта "давление" на РФ по Украине, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Он также будет консультироваться с союзниками относительно нашей общей приверженности улучшению ситуации с безопасностью на востоке Украины и необходимости, чтобы НАТО давило на Россию, чтобы та прекратила агрессию против соседей и выполнила минские соглашения в отношении Украины", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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