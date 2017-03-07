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    Климкин: Тиллерсон заверил, что США поддержат Украину "в борьбе с агрессией РФ"

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    Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что в ходе встречи было оговорено, каким образом Соединенные Штаты могут сделать больше в плане помощи украинским реформам.
    Глава МИД Украины Павел Климкин и государственный секретарь СШа Рекс Тиллерсон
    МИД Украины, twitter

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заверил, что США будут последовательно поддерживать Украину в борьбе с агрессией Российской Федерации, заявил министр иностранных дел Павел Климкин сказал журналистам по результатам встречи с Госсекретарем, сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

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    "Он заверил меня, что Соединенные Штаты будут последовательно продолжать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, что Украина является одним из ключевых партнеров Соединенных Штатов в регионе. Соединенные Штаты будут также последовательно поддерживать ее на пути реформ", — подчеркнул Климкин.

    ​"Мы также обсудили круг вопросов, каким образом Соединенные Штаты могут сделать больше в плане помощи украинским реформам, и конечно, мы договорились о том, каким образом мы будем работать дальше над стоящими перед нами ключевыми вызовами. Я считаю, что это была действительно очень хорошая встреча и очень благодарен Государственному секретарю за эту встречу", — заявил Климкин.

    Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с украинским президентом Петром Порошенко, который находился с визитом в Германии в рамках участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отметил важность выполнения минских договоренностей по Донбассу.

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