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    Госдеп США подтвердил визит Тиллерсона в Россию в апреле

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    После вступления в должность государственного секретаря Рекс Тиллерсон лишь один раз встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Бонне 16 февраля.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Россию в апреле, сообщили РИА Новости в госдепартаменте.

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    "В апреле он (Тиллерсон) отправится на встречу G7 в Италии, а затем на встречи в России", — сказал представитель ведомства, не уточнив дату визита.

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    После вступления в должность Тиллерсон один раз встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Бонне 16 февраля.

    Ранее также сообщалось, что Тиллерсон не намерен участвовать в апрельской встрече глав МИД стран НАТО, Как отмечается, госсекретарь может пропустить встречу по НАТО, которая пройдет 5-6 апреля, чтобы принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

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