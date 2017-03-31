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    Политика

    Климкин встретился в Брюсселе с госсекретарем США Тиллерсоном

    (обновлено: )14503
    По информации украинского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи обсуждались санкции против России, а также вопросы безопасности и минские соглашения.
    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Украины Павел Климкин
    МИД Украины, twitter

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины встретился в Брюсселе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, заручившись его поддержкой, сообщает МИД Украины в Twitter.

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    МИД опубликовал несколько фотографий Тиллерсона с Климкиным со встречи. Согласно комментарию МИД, на встрече обсуждались санкции против России, а также вопросы безопасности и минские соглашения.

    Климкин находится в пятницу в Брюсселе, где состоялось заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

    Ранее Госсекретарь США Реск Тиллерсон заявил, что санкции США против Российской Федерации будут действовать до возвращения Крыма Украине и выполнения Россией минских соглашений.

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