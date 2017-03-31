Климкин встретился в Брюсселе с госсекретарем США Тиллерсоном

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины встретился в Брюсселе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, заручившись его поддержкой, сообщает МИД Украины в Twitter.

МИД опубликовал несколько фотографий Тиллерсона с Климкиным со встречи. Согласно комментарию МИД, на встрече обсуждались санкции против России, а также вопросы безопасности и минские соглашения.

Климкин находится в пятницу в Брюсселе, где состоялось заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Ранее Госсекретарь США Реск Тиллерсон заявил, что санкции США против Российской Федерации будут действовать до возвращения Крыма Украине и выполнения Россией минских соглашений.