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РИА Новости Украина

В 2016 году туристическим направлением Украины № 1 был безжизненный город Припять, эвакуированный после страшной Чернобыльской аварии в 1986 году. Сегодня Украина делает ставку на ядерную энергетику, и она составляет 53 процента от общего производства электроэнергии в стране, но это грозит еще одной ядерной катастрофой. В масштабах, больших, чем Европа — и мир — могут себе представить, пишет американское издание The Washington Times.

Проблемы, с которыми сталкивается атомная энергетика в Украине, многогранны, но главная проблема — та же самая, с которой сталкиваются все бывшие советские республики — коррупция, порождающая недостаточную подотчетность и неэффективное управление критически важной инфраструктурой отрасли.

Предполагается, что работа украинских атомных электростанций регулируется Государственной инспекцией по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ), которая по закону является независимым регулирующим органом. Однако в последние годы стандартной практикой стало назначение руководителей ГИЯРУ государственным оператором АЭС НАЭК "Энергоатом", а не путем тщательного независимого отбора.

Это в искаженной форме подчиняет регулятора капризам оператора. И если "Энергоатом" не может соблюдать определенные стандарты безопасности или сроки, его руководство просто информирует об этом ГИЯРУ, и сроки продлеваются или устраняются, вопреки общественной безопасности.

Кроме того, многие должности в регулирующем органе остаются вакантными. Например, должность главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности вакантна в течение трех лет. Другие ключевые посты украинского ядерного регулятора также остаются вакантными.

Ситуация ухудшается. Работая в такой среде, "Энергоатом" больше не чувствует себя обязанным соблюдать лучшие внутренние нормативные или международные практики в своих закупочных операциях. Вместо того, чтобы придерживаться процедур Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и нанимать компании с подтвержденным опытом, "Энергоатом" начал сотрудничать с сомнительными фирмами, которые не обладают необходимым для работы опытом и знаниями. Международные инспекции проводятся формально и лишь в редких случаях.

Вся эта коррупция привела к чрезвычайно опасным решениям, ставящим под угрозу безопасность украинцев и людей во всей Европе. Например, срок эксплуатации двух блоков Запорожской АЭС, самой большой в Европе, был продлен, без учета необходимых мер сейсмической безопасности.

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Проверка установила, что аварийные дизель-генераторы, которые отвечают за охлаждение реакторов в случае потери мощности, теоретически могут не справиться с этим. Неудачные резервные генераторы стали причиной катастрофы на японской АЭС "Фукусима" после того, как цунами разрушило снабжение электросети для реактора.

В этой истории есть геополитический поворот. Запад продвигает принадлежащую Японии компанию Westinghouse в качестве альтернативного поставщика российского ядерного топлива для Украины и остальной Восточной Европы. Несмотря на заявления, это делается не из рыночных соображений или соображений безопасности, а для того, чтобы нанести ущерб интересам России в регионе.

Однако есть проблема: реакторы, использующие смешанные загрузки российского и западного топлива, пришлось останавливать почти каждый месяц из-за проблем с безопасностью.

Топливо Westinghouse просто не настолько хорошее, как российское топливо, для реакторов российского дизайна, что создает очень опасную ситуацию, в которой реактор может выйти из строя. Кроме того, материнская компания Toshiba объявила, что Westinghouse, ее убыточная дочерняя компания в США, подала заявление о банкротстве согласно статье 11 Кодекса о банкротстве США. Это ставит под сомнение долгосрочную жизнеспособность топлива Westinghouse для украинских реакторов. Оригинальные производители заявили, что не берут на себя ответственность за то, что Украина идет против их советов и использует другого поставщика топлива. В будущем это может привести к новому Чернобылю.

К сожалению, процесс закупок также оказался подверженным методам коррупции, которые использовались в Советском Союзе. Украинское антикоррупционное агентство НАБУ недавно выявило взятки, которые чешская компания Skoda JS выплатила должностным лицам в "Энергоатоме". Незаконные изъятия государственных средств для кабельной продукции, работа с оффшорными компаниями, которые спонсируют терроризм во всем мире, и переплаты со стороны "Энергоатома" в сотни миллионов гривен, были раскрыты украинскими чиновниками по борьбе с коррупцией.

Остается надеяться, Киев скоро поймет, что ядерная отрасль не только угрожает энергетической безопасности страны, но и что полная безопасность страны не может быть обеспечена без полностью независимого и функционирующего ядерного регулятора.

Это уже больше, чем просто Украина. На карту поставлено будущее Европы.