Госдеп жестко раскритиковал РФ, Украину, ситуацию в Крыму и Донбассе

GABRIELLE LURIE / AFP

РИА Новости Украина

Государственный департамент США опубликовал в пятницу ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. Отдельных разделов удостоились Россия и Украина, а также ситуация в Крыму и на Донбассе. В частности, власти Украины были обвинены в коррупции и безнаказанности, а России – в ограничении демократии и свободы СМИ.

Россия

Ограничения в политической деятельности, а также в свободе слова и СМИ являются одними из главных проблем с соблюдением прав человека в России, говорится в докладе госдепартамента, посвященном соблюдению прав человека в странах мира в 2016 году.

"Власти ограничивают возможности граждан выбирать свое правительство путем свободных и честных выборов", — говорится в докладе. По мнению его авторов, имеет место "усиление мер по оказанию давления на оппозицию", а также "принятие репрессивных (новых) законов и избирательное применение уже существующих для преследования, дискредитации, задержания и наложения штрафов на частных лиц и организации, которые критикуют правительство". В частности, упоминается "пакет Яровой", который, по мнению госдепартамента, дает властям дополнительные полномочия, сообщает РИА Новости.

Авторы доклада также утверждают, что "власти преследуют частных лиц и организации, которые выражают поддержку правительству Украины или выступают против деятельности правительства РФ на Украине".

Также в госдепартаменте считают, что в России имеет место "подавление гражданского общества". В частности, как указывается, в 2016 году "власти продолжали загонять в угол неправительственные организации (НПО) с помощью законов об "иностранных агентах" и "нежелательных иностранных организациях". В госдепартаменте утверждают, что правительство РФ "существенно расширило" меры, позволяющие включить большее число НПО в список "иностранных агентов".

Кроме того, в госдепартаменте обращают внимание на притеснение сексуальных меньшинств, а также на превышение полномочий со стороны правоохранительных органов, что, по словам авторов доклада, "иногда приводит к гибели людей". Также указывается на то, что тюрьмы переполнены заключенными, и условия их содержания там зачастую угрожают жизни. Наряду с этим отмечается "давление на судебную систему со стороны исполнительной власти, недостаточный прогресс в продвижении политически мотивированных судебных процессов", а также "дискриминация людей с ограниченными возможностями".

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Наряду с этим отмечается, что "правительство не смогло предпринять адекватные шаги для преследования большинства чиновников, причастных к нарушениям прав человека".

Касаясь ситуации на Северном Кавказе, авторы доклада утверждают, что правительство Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым "обычно не расследует злоупотребления, и силы безопасности, как правило, действуют безнаказанно".

После выхода предыдущих докладов МИД РФ неизменно отмечал избирательный подход госдепа США к ситуации с правами человека в России.

Крым

Отдельного упоминания удостоилась ситуация в Крыму, который, как подчеркивает госдеп, остается "украинским регионом". "Продолжающаяся оккупация и "аннексия" украинского Крыма по-прежнему оказывает существенное негативное влияние на ситуацию с правами человека", — говорится в документе.

"Наиболее существенные проблемы с правами человека в Крыму в прошедшем году были напрямую связаны с российской оккупацией", — говорится в ежегодном докладе.

В нем отмечается, что "российские правоохранительные структуры были вовлечены в масштабную кампанию по подавлению оппозиции". В частности, как утверждается в документе, речь шла о похищениях людей, физическом насилии, политических преследованиях, допросах и применении пыток, а также о "постоянных задержаниях людей без всяких причин".

Авторы доклада напоминают о запрете меджлиса крымских татар, преследовании лиц, отказывавшихся от получения российского гражданства. Они также утверждают, что "российские власти причастны к подавлению свободы слова в Крыму". По их словам, "независимые СМИ прекратили работу в Крыму".

Кроме того, утверждается, будто "власти проводят политически мотивированные аресты и судебные процессы над украинскими гражданами в России".

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Верховный суд России 29 сентября 2016 года признал законным решение о признании "Меджлиса крымско-татарского народа" экстремистской организацией и запрете ее деятельности в РФ.

Донбасс

Также авторы доклада утверждают, что в 2016 году российское "правительство продолжало готовить, экипировать и поддерживать пророссийские силы на востоке Украины, к которым присоединился ряд бойцов из РФ".

В документе содержится ссылка на "заслуживающих доверие наблюдателей, сообщавших о гибели и ранениях тысяч мирных граждан, а также о масштабных злоупотреблениях со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе и российских оккупационных властей в Крыму".

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что непричастна к событиям на юго-востоке Украины, не поставляет ополченцам военной техники и боеприпасов, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Кроме того, в госдепе США считают, что ополченцы в Донбассе нарушают права человека чаще, чем войска Украины.

"Сепаратисты, поддерживаемые Россией, причастны к похищениям, пыткам, незаконным задержаниям, использованию детей в качестве солдат, подавлении инакомыслия и осуществлении преград для гуманитарной помощи", — говорится в документе. Впрочем, там указывается, что "в меньшем количестве имеются сообщения о некоторых из этих нарушений со стороны правительственных войск".

Власти Украины в апреле 2014 года начали антитеррористическую операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после смены власти в Украине в феврале 2014 года. Некоторые западные и украинские политики обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Киев "не кивать на Россию, обвиняя ее во всех бедах", а прислушаться к законным требованиям жителей востока страны и отверг попытки США и ряда европейских стран возложить на Россию ответственность за происходящие на востоке Украины события.

Украина

Впрочем, критике госдепа подверглась не только Россия и ее действия, но и Украина. По мнению США, коррупция и безнаказанность властей в Украине являются одними из самых главных проблем, связанных с соблюдением прав человека в этой стране.

"Страна страдает от безнаказанности коррупционеров и отсутствия правосудия", — говорится в документе.

Также указывается на "недостаточную поддержку (властями) внутренне перемещенных лиц". По утверждению авторов доклада, присоединение Крыма к РФ привело к тому, что "1,7 млн внутренне перемещенных лиц до сих пор сталкиваются с трудностями в получении документов, образования, пенсий, доступом к финансовым структурам и здравоохранению".

"В течение года правительство приостанавливало все социальные выплаты внутренне перемещенным лицам, задерживало подтверждение их нахождения на подконтрольных властям территориях под предлогом борьбе с незаконными выплатами", — говорится в докладе.

Наряду с этим в докладе говорится о пытках и избиениях заключенных, а также опасных для жизни условиях в государственных тюрьмах. Говорится о нападениях на журналистов, однако эти атаки названы "неправительственными". Также, по словам госдепартамента, в Украине имеют место притеснения этнических и религиозных меньшинств, торговля людьми, принудительный труд, дискриминация сексуальных меньшинств и ограничения в праве рабочих на проведение забастовок.

При этом подчеркивается, что правительство не смогло предпринять адекватные шаги для приведения к ответственности чиновников, виновных в серьезных нарушениях.