Донбасс: люди боятся остаться без связи — спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

С приходом весны самопровозглашенная ДНР оказалась почти без связи. В "Укртелекоме", например, еще 1 марта сообщили, что прекращают предоставлять услуги на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса.

Ранее блокада железнодорожного сообщения с неконтролируемой территорией вызвала остановку ряда предприятий — в частности, Енакиевского металлургического завода и "Краснодонугля". Причиной называлось отсутствие поставок сырья.

Какова сейчас ситуация в регионе, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Какая ситуация со связью на Донбассе?

— Действительно, lifecell перестал функционировать на неподконтрольных Украине территориях, "Укртелеком" — не работает как связь, так и интернет, и были перебои с последним оставшимся оператором Vodafone.

Дело в том, что это компания обслуживает эти территории удаленно, там не находится их офис, но работают их станции. По всей видимости, как говорят люди, все-таки шла перегрузка на эти сети. Они тоже изношены в результате боевых действий, и ходят слухи, что с понедельника и этой связи не останется.

Люди попросту не могут связаться с близкими, оказавшимися по ту сторону блокпостов, и это очень сильно беспокоит. Собственно, проблему связи сейчас здесь перебила новость о прекращении поставок и блокировании деятельности гуманитарной миссии самой крупной, гумштаба "Поможем".

После того, как была взята вооруженными людьми "Донбасс Арена", гумштаб не может выдавать свои наборы.

Главы ДНР и ЛНР делали какие-то заявления?

— Нет. Они обещают наладить телефонную связь с помощью заграничных операторов. То, что касается гуманитарной помощи, не комментируется вообще никак.

Дело в том, что были заблокированы еще 28 пунктов выдачи, и нигде сейчас эта гуманитарка не выдается. Собственно, их версия заключается в том, что гумштаб также работал по украинскому законодательству и не платил налоги в их казну. Также подозревали, что везется какая-то контрабанда в этих машинах, хотя это единственная ощутимая помощь, которая приходила на неподконтрольные территории до сегодняшнего дня, и людей это беспокоит очень сильно.

Какие-то протестные настроения растут, поскольку есть тысячи людей, которые выживали только благодаря этой помощи.

Можно ли говорить об определенной панике среди населения?

— Насчет паники не скажу, чтобы она была большой, хотя, естественно, это раздражает. Людей это беспокоит, они судорожно пытаются найти какую-то альтернативу, понимая, что сейчас это только интернет практически. Если, не дай бог, выключится последний мобильный оператор, связаться по-другому попросту будет невозможно.

Что касается технических возможностей, те эксперты, с которыми я говорил по этому поводу, мне ответили, что технически возможно все, но для этого нужны, во-первых, деньги, во-вторых, нужна определенная законодательная база, которая под подобные процессы не подведена. Это будет нарушение международных норм, если такая связь будет налаживаться.

Какая ситуация с водоснабжением в Авдеевке?

— Воду туда подвозят. Воды хватает, хотя санитарные нормы далеки от тех, которыми они должны быть. Есть большая надежда на то, что в пятницу все-таки запустят Донецкую фильтровальную станцию. Там планируется работа международных групп в присутствии наблюдателей.

Ее в четверг разминировали, завтра ее проверят, вывезут хлор, приведут в порядок систему, и не исключено, что в ближайшие дни в Авдеевке вода появится, чего нельзя говорить о, допустим, электричестве, которого город может тоже лишится окончательно в ближайшие дни, поскольку все та же блокада влияет на этот процесс.

Зуевская ТЭС, которая питает Авдеевку, находится на неподконтрольных территориях, и туда не поступает уголь. Как говорят специалисты, запасов угля для Зуевской ТЭС осталось буквально на две недели.

Какая погода в регионе?

— Сейчас на временно неподконтрольных территориях наступила весна, плюсовая стабильная температура, хотя синоптики пугают еще возможным похолоданием.

Что касается Авдеевки, то с подобными сложностями город, к сожалению, сталкивается с самого начала боевых действий, люди приспособились, научились готовить на буржуйках, на кострах и как-то умудряются выживать.

А какова ситуация с блокированием дорог?

— Последняя информация о редутах – это редут на автомобильной трассе "Донецк-Мариуполь" в районе поселка Бугаз. Это знаменитое для дончан место, там готовили в свое время лучшие чебуреки греческие.

Сейчас активных действий они там не ведут, то есть проезду гражданских автобусов они там не мешают, выполняют наблюдательные функции. Но мы помним, когда начиналась ж/д блокада, казалось, что ничего серьезного там нет, вот как оно обернулось. Не исключаю, что с автомобильным сообщением будет происходить что-то подобное.

Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что обстрелы Авдеевки показывают, что украинскую армию выбивают с подступов к Донецку.

А председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире "ГС" сообщил, что ремонтные бригады не могут приступить к ремонту, поскольку не уверены в соблюдении режима тишины.