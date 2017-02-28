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    Культура

    Госдеп удалил поздравление иранского режиссера с "Оскаром" в Twitter

    (обновлено: )2610
    По информации СМИ, поздравление было удалено, так как в благодарственной речи, которую зачитала представительница режиссера фильма, он осудил иммиграционный указ президента Дональда Трампа.
    Церемония Оскар в Голливуде
    @ABC

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Государственный департамент США поздравил в Twitter создателей иранского фильма "Коммивояжер", завоевавшего награду американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", а затем удалил сообщение, передает агентство Рейтер.

    Победители и рекордсмены Оскара-2017. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Победители и рекордсмены "Оскара-2017"

    Как стало известно ранее, в знак протеста против иммиграционного указа президента США, ограничивающего въезд гражданам семи стран, в том числе Ирана, режиссер "Коммивояжера" Асгар Фархади, а также все участники картины отказались от поездки на церемонию в Лос-Анджелес. Фархади, для которого это вторая победа на "Оскаре", представляла американка иранского происхождения Ануше Ансари, первая мусульманка и представительница Ирана, побывавшая в космосе.

    В официальном аккаунте госдепа на персидском языке @USAdarFarsi появилось сообщение с поздравлениями иранскому народу и режиссеру Асгару Фархади, сообщает агентство. Затем твит был удален. "Поздравительный твит был опубликован. Позднее мы удалили его, чтобы избежать ошибочного представления о том, что правительство США поддерживает комментарии в благодарственной речи", — приводит агентство слова представительницы госдепа.

    В благодарственной речи, которую зачитала Ансари, режиссер осудил иммиграционный указ президента Дональда Трампа.

    В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" также были представлены австралийский фильм "Танна" режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, датский "Моя земля" Мартина Зандвлиета, немецкий "Тони Эрдманн" Марен Аде и шведский "Вторая жизнь Уве" Ханнеса Холма.

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