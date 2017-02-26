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    Госдеп США обвинил ополченцев в нападении на СММ ОБСЕ

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (152)

    (обновлено: )611210
    Согласно сообщению госдепартамента США, Вашингтон осуждает нападение в пятницу на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и конфискацию беспилотного воздушного транспортного средства.
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
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    КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. Госдепартамент США осуждает нападение на мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе и обвиняет ополченцев в несоблюдении "режима тишины". Об этом говорится в сообщении госдепартамента США в воскресенье.

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    "Мы осуждаем нападение в пятницу на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и конфискацию беспилотного воздушного транспортного средства SMM пророссийскими сепаратистскими силами", — говорится в сообщении.

    Ранее глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан осудил действия против наблюдателей миссии, у которых изъяли беспилотный летательный аппарат.

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