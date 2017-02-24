ОБСЕ осуждает захват беспилотника миссии

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КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан осудил действия против наблюдателей миссии, у которых изъяли беспилотный летательный аппарат, говорится в пятничном заявлении пресс-службы ОБСЕ.

"Инцидент с наблюдателями СММ произошел днем 24 февраля в подконтрольном ДНР городе Ясиноватая к северу от Донецка. Представители СММ собирались запустить беспилотник, чтобы провести наблюдение за обстрелом водо-фильтрационной станции Донецка, когда вооруженные люди нацелили на них оружие, подошли и захватили беспилотник", — говорится в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что после этого один из вооруженных людей открыл огонь близ представителей СММ.

По словам Апакана, подобные действия недопустимы, поскольку ставят под угрозу жизни безоружных наблюдателей, а виновные не должны остаться безнаказанными.

Миссия наблюдателей в Украине следит за выполнением режима прекращения огня, отводом тяжелого вооружения с линии соприкосновения силовиков и ополченцев. Как отметил в Апакан, миссия также пытается добиться локального прекращения огня для ремонта важных объектов инфраструктуры, поврежденных в результате боевых действий в Донбассе.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.