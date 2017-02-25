В Донбассе в присутствии СММ ОБСЕ произошла стрельба - штаб АТО

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Силовики обвинили ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики в вооруженной провокации против представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в субботу.

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"Сегодня в 11.40 возле населенного пункта Екатериновка члены незаконных вооруженных формирований ОРЛО совершили очередную вооруженную провокацию в отношении представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-центре, после патрулирования в указанном населенном пункте два автомобиля СММ ОБСЕ были остановлены неизвестным лицом в балаклаве и военной форме. На вопрос патруля, кто он и где его командир, человек ответил, что командир находится в населенном пункте Первомайск. По данным пресс-центра, впоследствии из здания вышел еще один вооруженный автоматом человек и открыл стрельбу в воздух, после чего патруль миссии сел в машину и уехал в направлении населенного пункта Золотое, а когда автомобили проехали около 50 метров, позади них прозвучало два взрыва от гранат.

"Уже на пропускном пункте "Золотое" представители СММ ОБСЕ об указанном случае сообщили офицеру наблюдательного пункта "Гора" украинской стороны Совместного центра контроля и координации за режимом прекращения огня в Донбассе", — сообщили в пресс-центре.

Как отмечается, личный состав патруля СММ ОБСЕ и автомобильная техника не пострадали.

Ранее сообщалось, что глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан осудил действия против наблюдателей миссии, у которых изъяли беспилотный летательный аппарат. Инцидент с наблюдателями СММ произошел 24 февраля в подконтрольном ДНР городе Ясиноватая к северу от Донецка.