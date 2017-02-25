В Донбассе за два дня выпустили более 1,2 тысяч снарядов - ОБСЕ

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Наблюдатели СММ ОБСЕ в Украине за 23-24 февраля зафиксировали более 1,2 тысячи выпущенных снарядов во время обстрелов в Донбассе.

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"Зафиксировано более 1,2 тысячи разрывов в Донецком регионе: из них около одной тысячи в районах Авдеевка-Ясиноватая и в районе аэропорта Донецка", — говорится в субботнем заявлении миссии.

Наблюдатели отмечают, что в Луганском регионе было зафиксировано 150 разрывов артиллерийских снарядов.

Ранее силовики обвинили ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики в вооруженной провокации против представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.