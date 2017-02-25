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    В Донбассе за два дня выпустили более 1,2 тысяч снарядов - ОБСЕ

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (787)

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    Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии сообщают, что в Луганском регионе за 23-24 февраля было зафиксировано 150 разрывов артиллерийских снарядов.
    Миссия ОБСЕ в Украине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Наблюдатели СММ ОБСЕ в Украине за 23-24 февраля зафиксировали более 1,2 тысячи выпущенных снарядов во время обстрелов в Донбассе.

    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Визит Савченко в Донецкую область для встречи с пленными

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    "Зафиксировано более 1,2 тысячи разрывов в Донецком регионе: из них около одной тысячи в районах Авдеевка-Ясиноватая и в районе аэропорта Донецка", — говорится в субботнем заявлении миссии.

    Наблюдатели отмечают, что в Луганском регионе было зафиксировано 150 разрывов артиллерийских снарядов.

    Ранее силовики обвинили ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики в вооруженной провокации против представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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