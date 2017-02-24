наверх
24.02.201714:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Общество

    ОБСЕ готова верифицировать отвод вооружений в Донбассе

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (140)

    (обновлено: )10501
    Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг отметил, что для верификации отведения вооружения миссии необходима информация о вооружении, которое еще нужно отвести.
    Александр Хуг. Архивное фото
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ готова верифицировать заявленный отвод вооружения в Донбассе, однако ей необходимы обновленные списки вооружений от сторон конфликта, заявил на брифинге в пятницу первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

    Министерская встреча нормандской четверки (Германия, Россия, Украина и Франция)
    @RussianCode
    До и после. Все "мирные планы" по Донбассу

    "Я рад, что стороны недавно возобновили свои обязательства относительно отвода вооружения и разведения сил и средств. Если и когда они отведут свое вооружение и разведут силы и средства, мы, СММ ОБСЕ, будем там, чтобы верифицировать это", — сказал Хуг.

    Он отметил, что СММ ОБСЕ для верификации отведения вооружения необходима информация о вооружении, которое еще нужно отвести. "До сих пор мы получали определенную информацию о вооружениях, которые стороны отвели раньше. Но вооружение, которое отведено, — это не то вооружение, которое вызывает обеспокоенность у жителей Светлодарска и Дебальцево", — сказал Хуг. По его словам, миссии ОБСЕ уже сейчас нужны обновленные инвентаризационные списки вооружения.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также: "Надежды были напрасными": вече и митинг на Майдане

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Хуг. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Гончаренко о "беспрецедентной спецоперации" по своему "похищению". Видео
    Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Игорь Насалик
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация