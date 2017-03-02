В Донбассе "национализация" на марше: уголь пойдет в Украину, но... дороже

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина

Донбасский блицкриг

В одной только ДНР, как заявил глава республики Александр Захарченко, под управление "госуправление" перешли десятки предприятий. В течение одного дня.

"Порядка 40 предприятий… За малым исключением практически на всех введено внешнее управление", – сказал Захарченко в середине дня.

Он добавил, что до конца дня такое управление будет введено и на остальных. По словам главы ДНР, никто из украинских собственников не выходил на связь с представителями непризнанной республики.

Кстати, о связи: внешнее управление введено не только на горно-металлургических предприятиях (хоть они и составляют большинство), но и на предприятиях транспорта и связи. Под действие закона попала государственная украинская Донецкая железная дорога и крупнейший оператор стационарной телефонной связи "Укртелеком". В последней контрольный пакет выкупил у державы несколько лет назад миллиардер Ринат Ахметов.

После того, как донецкий офис "Укртелекома" взяла под контроль ДНР, на сайте оператора появилось сообщение об отключении телефонной связи и доступа в интернет для 200 тысяч человек. Про Луганскую область не говорится, но дозвониться туда было тоже нереально: "напрямок перевантажений".

Пока Донецк демонстрировал слаженную работу по практическому "взятию под управление", в Луганске показали стратегическую зрелость "национализаторов".

"План придумайте до субботы"

Глава ЛНР Игорь Плотницкий собрал на совещание заместителей премьер-министра. (Самого председателя Совмина не было – с ним у Плотницкого жесткая конфронтация). И вот заместители получили распоряжение до субботы, 4 марта, то есть за полтора дня разработать план – что делать дальше.

"Мы вводим нашу администрацию на всех украинских предприятиях, мы сейчас переориентируем свою экономику на Россию и на другие страны. В связи с этим прошу вас до субботы подумать и разработать план или хотя бы ваше видение, как мы будем работать в ближайшее время по переориентации нашей экономики, что для этого нужно, или, точнее, что нам не хватает для того, чтобы мы полностью вышли на этот уровень", – поставил задание Плотницкий.

Накануне в обеих республиках прошли многолюдные митинги, куда людей собрали подконтрольные главам республик Федерации профсоюзов. Ораторы там подчеркивали: национализация – это сохранение рабочих мест. Пока что, выходит, у властей ЛНР и ДНР нет представления, как именно они собираются эти рабочие места сохранять.

Зато в обеих республиках созданы одноименные предприятия – ЗАО "Внешторгсервис". В Луганске оно расположилось в экспроприированном здании по ул. Херсонская, 22а. Здесь когда-то был офис бизнесмена и в прошлом нардепа Владимира Ландика, стоявшего у колыбели Партии регионов на Луганщине. Его в ЛНР очень не любят. В Донецке же по адресу ул. Артема, 103, где прописано ЗАО, никакого дома вовсе нет, пишет МК, – только памятник Ленину.

А еще полный тезка луганского и донецкого "Внешторгсервисов" (включая форму собственности – ЗАО) журналисты издания Страна.UA обнаружили… в Чеченской республике.

Песков, Лавров и Порошенко

Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил:

"Что касается самих предприятий, судьбы и так далее, понимаете, эти предприятия не имеют никакого отношения к Российской Федерации".

Он также сказал, что "в какой-то степени можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов, которые отторгнуты своим государством".

"Речь идет о жизни нескольких миллионов людей, поэтому, безусловно, людям надо выживать", – добавил Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров тоже говорит о том, что внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в ЛДНР продиктовано тяжелыми условиями – экономической и транспортной блокадой.

"В таких условиях руководство провозглашённых Донецкой и Луганской (народных) республик едва ли имело какой-либо иной выход для того, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование предприятий… Поэтому я не вижу никаких проблем в действиях ДНР и ЛНР с точки зрения приверженности минским договоренностям", – прокомментировал события Лавров.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко обвинил РФ в причастности к "национализации". Он потребовал расширения санкций расширения санкций для тех, кто "украл украинские предприятия в Донбассе".

"У меня будет отдельная просьба: чтобы те, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, к ним обязательно были применены санкции за нарушение международного и украинского законодательства", – заявил президент Украины на встрече с главами МИД Великобритании и Польши.

Однако внешнее управление – это еще не принятие активов в госсобственность непризнанных республик, потому и пишем "национализацию" в кавычках.

Покупать будем мы же, но дороже?

Главный вопрос всей эпопеи с внешним управлением – что будут делать с углем ЛДНР? Куда продавать, если в РФ своего угля хватает?

Есть мнение, что покупать уголь будет… Украина. Только через посредников в России. С таким предположением выступил, например, журналист Анатолий Шарий.

Разумеется, цена от этого только возрастет. И в случае с энергетическими углями подорожание почувствуют на себе все жители Украины, которые пользуются электроэнергией.

Мысль о предстоящих закупках угля в РФ высказал в комментарии РИА Новости Украина и политолог, руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Покупать уголь мы будем уже не по формуле "Роттердам+", а по формуле "Ростов+", с чем можно и поздравить. Это аносирование того, что простым украинцам платить придется больше и дороже — именно под это подводится идеологическая база", – считает политолог.

Собственно, о закупках в РФ уже говорили на вчерашней встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом металлурги.

"Я проводил большую встречу с украинскими металлургами – это 17% промышленного производства страны, 25% валютной выручки, это прочная сфера нашей экономики. И когда просто перекрыли путь к украинским недрам, сегодня металлурги говорят, что можно получить нужный им уголь из двух источников: это либо Америка, либо Россия… Сегодня блокада загоняет предприятия в то, чтобы покупать уголь в России", – сообщил Гройсман в интервью Радио Свобода.

Так почему не тот же самый донбасский уголь?