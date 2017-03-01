РФ не видит проблем во внешнем управлении предприятий в Донбассе - Лавров

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. РФ не видит каких-либо проблем или противоречий с минскими соглашениями по Украине в введении внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе, в Москве понимают, что у руководства самопровозглашенных ЛНР и ДНР не было другого выхода, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Ни транспортная блокада, ни экономическая блокада не допускаются минскими соглашениями, напротив, минские соглашения предполагают восстановление единого экономического, транспортного, инфраструктурного пространства ещё до того, как будут достигнуты цели политического урегулирования", — сказал Лавров.

"Неспособность эту блокаду преодолеть, несмотря на решения, которые правительство приняло, конечно же, поставило жителей Донбасса в очень тяжёлое положение, они и так существовали в очень стесненных рамках, мягко говоря… В таких условиях руководство провозглашённых Донецкой и Луганской (народных) республик едва ли имело какой-либо иной выход для того, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование предприятий… Поэтому я не вижу никаких проблем в действиях ДНР и ЛНР с точки зрения приверженности минским договорённостям", — отметил Лавров.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.