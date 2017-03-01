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    РФ не видит проблем во внешнем управлении предприятий в Донбассе - Лавров

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (599)

    (обновлено: )515100
    Как отметил Сергей Лавров, ни транспортная блокада, ни экономическая блокада не допускаются минскими соглашениями, напротив, минские соглашения предполагают восстановление единого экономического, транспортного, инфраструктурного пространства.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. РФ не видит каких-либо проблем или противоречий с минскими соглашениями по Украине в введении внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе, в Москве понимают, что у руководства самопровозглашенных ЛНР и ДНР не было другого выхода, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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    УНИАН
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    "Ни транспортная блокада, ни экономическая блокада не допускаются минскими соглашениями, напротив, минские соглашения предполагают восстановление единого экономического, транспортного, инфраструктурного пространства ещё до того, как будут достигнуты цели политического урегулирования", — сказал Лавров.

    "Неспособность эту блокаду преодолеть, несмотря на решения, которые правительство приняло, конечно же, поставило жителей Донбасса в очень тяжёлое положение, они и так существовали в очень стесненных рамках, мягко говоря… В таких условиях руководство провозглашённых Донецкой и Луганской (народных) республик едва ли имело какой-либо иной выход для того, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование предприятий… Поэтому я не вижу никаких проблем в действиях ДНР и ЛНР с точки зрения приверженности минским договорённостям", — отметил Лавров.

    Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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