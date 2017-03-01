В Донбассе захватили офис "Укртелекома"

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Компания "Укртелеком" прекратила предоставление услуг в оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба "Укртелекома".

"ПАО "Укртелеком" сообщает о вынужденном прекращении с 1 марта 2017 года предоставления услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами", — говорится в сообщении.

В компании заявили, что потеряли техническую возможность централизованно управлять оборудованием на этой территории и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети.

Всего прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 тысяч человек.

О данной ситуации компания уже сообщила правоохранительным органам и Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.