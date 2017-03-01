наверх
01.03.201715:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Зубко: перемещение разрешенных товаров в Донбассе должно быть прозрачным

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (604)

    (обновлено: )19201
    Зубко убежден, что необходимо привлечь волонтерское гражданское общество, для того, чтобы, находясь в Донбассе, контролировать эти вещи и убрать все вопросы, которые касаются контрабанды, перемещения.
    Геннадий Зубко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Перемещение разрешенных товаров через линию разграничения в зоне конфликта в Донбассе должно быть прозрачным, считает вице-премьер Украины — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

    Читайте также: Юрист: блокада Донбасса – сценарий, где все играют по своим правилам

    Кабмин на заседании в среду утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе, который вводит запрет на перевозку всех товаров, кроме продуктов питания и лекарств, в составе гуманитарных грузов, а также продукции для электроэнергетики и металлургии.

    Охраняете, чтобы детям не было тепла?: местные жители против блокады ЛДНР. Видео
    Общественное ТВ Донбасса/Youtube
    "Охраняете, чтобы детям не было тепла?": местные жители против блокады ЛДНР

    "Сделать перечень товаров, которые разрешены для перемещения, во вторую очередь сделать эту процедуру прозрачной, привлечь, если надо, волонтерское гражданское общество, для того, чтобы, находясь там, контролировать эти вещи и убрать все вопросы, которые касаются контрабанды, перемещения. Мы все понимаем, что с этим нужно бороться", — сказал Зубко в среду журналистам.

    Он пояснил, что порядок перемещения товаров через линию разграничения существовал с 2015 года. По словам Зубко, ранее этот порядок включал перечень только тех товаров, которые запрещаются к перемещению. Теперь точный перечень, который будет принят, будет включать те товары, которые разрешаются к перемещению и являются критическими для металлургической и энергетической отраслей.

    В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

    Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Юрий Касьянов
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия