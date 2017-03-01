Зубко: перемещение разрешенных товаров в Донбассе должно быть прозрачным

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Перемещение разрешенных товаров через линию разграничения в зоне конфликта в Донбассе должно быть прозрачным, считает вице-премьер Украины — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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Кабмин на заседании в среду утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе, который вводит запрет на перевозку всех товаров, кроме продуктов питания и лекарств, в составе гуманитарных грузов, а также продукции для электроэнергетики и металлургии.

"Сделать перечень товаров, которые разрешены для перемещения, во вторую очередь сделать эту процедуру прозрачной, привлечь, если надо, волонтерское гражданское общество, для того, чтобы, находясь там, контролировать эти вещи и убрать все вопросы, которые касаются контрабанды, перемещения. Мы все понимаем, что с этим нужно бороться", — сказал Зубко в среду журналистам.

Он пояснил, что порядок перемещения товаров через линию разграничения существовал с 2015 года. По словам Зубко, ранее этот порядок включал перечень только тех товаров, которые запрещаются к перемещению. Теперь точный перечень, который будет принят, будет включать те товары, которые разрешаются к перемещению и являются критическими для металлургической и энергетической отраслей.

В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.