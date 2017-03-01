Юрист: блокада Донбасса – сценарий, где все играют по своим правилам

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит предоставить полномочия силовикам по снятию блокады на Донбассе. А премьер-министр Владимир Гройсман приглашает блокировщиков посетить металлургические предприятия, которые уже пострадали от блокады.

В Кабмине состоялось совещание руководства страны с представителями металлургической промышленности. Участники совещания призвали организаторов блокады на линии разграничения прекратить перекрытия транспортных путей, ведь из-за нехватки угля некоторые предприятия горно-металлургического комплекса — как на украинской, так и на неподконтрольной территории — уже остановились.

Предприниматели прогнозируют, что в результате блокады без работы останутся сотни тысяч людей, убытки государства составят около 2-4 миллиардов долларов. Между тем блокировщики заявили о своем выходе из переговорного процесса.

Существуют ли пути выхода из блокадного тупика, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист-международник Борис Бабин.

(публикуется на языке оригинала)

Блокувальники заявили про напад на їхній пост в районі залізничної станції Кривий Торець. Ми підходимо до точки кипіння?

— Відверто кажучи, я не дуже впевнений, що насправді ситуація настільки радикальна. Мені здається, що це більше нагадує певний сценарій, в якому всі грають за певними правилами. І метою основних гравців є економічна зміна, скажемо так.

Якщо б такої мети не було, то, я думаю, що ситуацію було б змінено вже доволі давно, тихо і без медіанаголосів.

Міністр МВС просить надати повноваження силовикам припинити блокаду. Хто ухвалює такі рішення: Антитерористичний центр чи суд?

— Наприклад, якщо хтось вважає, що потрібно рішення суду, потрібно йти до суду і це рішення отримувати. Я особисто не вбачаю потреби в рішенні суду. Є закон про поліцію, можна порадити міністру МВС з ним ознайомитися, є закон про діяльність Антитерористичного центру в зону АТО. Він також надає достатні повноваження, якими можна користуватися. І це питання не права, бо щодо права всі механізми є. Це питання політики.

Чому влада в такому випадку не здатна домовитися з противниками торгівлі з непідконтрольною частиною Донбасу?

— Тут ситуацію можна розглядати з позиції класичної для української позиції влади: не буду нічого робити, особливо якщо мені за це хтось платить. Оце в нас дуже люблять. І тут можна побачити, що влада свідомо утримується від певних силових дій. І на перший погляд здається, що ситуація йде самотіком. Але, можливо, вона є контрольована. Ми про це зараз казати не можемо.

Та швидкість, з якою розвиваються події, свідчить про те, що з того боку до такої ситуації були давно готові.

Чи вирішить проблему силове припинення блокади?

— Справа в тому, що ситуація з торгівлею призвела до суспільної цікавості до цих питань, до певного суспільного інтересу. Зрозуміло, що зараз цей суспільний інтерес дуже збуджено. І навіть абсолютно правомірні дії, наприклад, правоохоронних органів з точки зору виборця, з точки зору суспільства можуть бути розцінені не дуже вірно і правильно. І саме цього, можливо, опасається влада, якщо вона сама це не організувала.

На жаль, це все просте коріння невирішення ситуації. Ми маємо три роки відсутності належного правового статусу цих територій, ми маємо три роки відсутності впорядкованих прозорих економічних дій. Навіть ті самі власники, які зараз несуть величезні збитки, отримали декілька років тому певні правила гри, наприклад, щодо потреби перенесення бізнесу. Для них, можливо, це не було б так боляче, як зараз.

Маємо ситуацію, коли певне відтягування проблеми призводить до необхідності її вирішення в умовах підвищеного суспільного інтересу.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.