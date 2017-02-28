Соцсети о последствиях блокады Донбасса: полный крах Ахметова

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Экономическая блокада Донбасса продолжает обрастать неожиданными "плодами", большинство из которых, по мнению отечественных экспертов, будут иметь для Украины весьма плачевные последствия. Блокада может привести к потере 75 тыс. рабочих мест и около 3,5 млрд валютной выручки за год. Об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

И это при том, что блокада уже стала причиной введения ЧП в энергетике, остановила работу крупнейших предприятий, и послужила поводом для ультиматума глав ЛДНР: Киеву с 1 марта не будут поставлять уголь. А еще главы ЛДНР требуют к этому же сроку снять блокаду, в противном случае — грозят "национализировать" предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией. Речь идет о крупнейших предприятиях Донбасса "Метинвестхолдинга" и корпорации ИСД.

В украинском сегменте соцсетей по этому поводу немало комментариев. В первую очередь экономические последствия блокады оценили отечественные эксперты: "Промышленная империя Ахметова гарантированно идет на дно — восстановить кооперацию он уже не сможет. Пойдет на дно и Ахметов как олигарх — его активы обременены долгами, а политические позиции ослаблены". Есть в сетях и мнение, что "в случае продолжения и расширения блокады, необратимые процессы в экономике запустятся уже в ближайшие пару недель".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook