наверх
28.02.201718:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети о последствиях блокады Донбасса: полный крах Ахметова

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (580)

    (обновлено: )23610
    Блокада Донбасса продолжается больше месяца, а ЧП в энергетике и консервация работы крупнейших предприятий региона — только цветочки… Эксперты предупреждают о более глобальных экономических последствиях. Что же думают они об этом в соцсетях?
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Экономическая блокада Донбасса продолжает обрастать неожиданными "плодами", большинство из которых, по мнению отечественных экспертов, будут иметь для Украины весьма плачевные последствия. Блокада может привести к потере 75 тыс. рабочих мест и около 3,5 млрд валютной выручки за год. Об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. 

    И это при том, что блокада уже стала причиной введения ЧП в энергетике, остановила работу крупнейших предприятий, и послужила поводом для ультиматума глав ЛДНР: Киеву с 1 марта не будут поставлять уголь. А еще главы ЛДНР требуют к этому же сроку снять блокаду, в противном случае — грозят "национализировать" предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией. Речь идет о крупнейших предприятиях Донбасса "Метинвестхолдинга" и корпорации ИСД.

    В украинском сегменте соцсетей по этому поводу немало комментариев. В первую очередь экономические последствия блокады оценили отечественные эксперты: "Промышленная империя Ахметова гарантированно идет на дно — восстановить кооперацию он уже не сможет. Пойдет на дно и Ахметов как олигарх — его активы обременены долгами, а политические позиции ослаблены". Есть в сетях и мнение, что "в случае продолжения и расширения блокады, необратимые процессы в экономике запустятся уже в ближайшие пару недель".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Кость Бондаренко
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Савченко: мне было стыдно, когда коллаборанты расхваливали конфеты Roshen
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа