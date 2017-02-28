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    Россия

    РФ и КНР блокировали резолюцию СБ ООН по химоружию

    (обновлено: )11410
    Резолюция предполагала введение санкций в отношении 21 представителя Сирии - отдельных лиц, организаций и компаний, которые, предположительно, связаны с использованием химического оружия в стране в 2014 и 2015 годах.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Россия и Китай заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, которая предусматривала введение санкций в отношении представителей Сирии, которые могли быть причастны к применению химического оружия в стране. Голосование состоялось во вторник.

    Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Авторами проекта резолюции выступили два постоянных члена Совета — Франция и Великобритания, которых позже поддержали США. Документ предполагал введение санкций в отношении 21 представителя Сирии — отдельных лиц, организаций и компаний, которые, предположительно, связаны с использованием химического оружия в стране в 2014 и 2015 годах.

    Россия и Китай, которые также являются постоянными членами СБ ООН, наложили вето на документ. С начала конфликта в Сирии (2011), Россия в седьмой раз проголосовала против резолюции по ситуации в стране.

    Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин назвал неуместными санкции в отношении сирийского руководства, "потому что это не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе этого переговорного процесса".

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