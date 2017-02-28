РФ и КНР блокировали резолюцию СБ ООН по химоружию

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Россия и Китай заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, которая предусматривала введение санкций в отношении представителей Сирии, которые могли быть причастны к применению химического оружия в стране. Голосование состоялось во вторник.

Авторами проекта резолюции выступили два постоянных члена Совета — Франция и Великобритания, которых позже поддержали США. Документ предполагал введение санкций в отношении 21 представителя Сирии — отдельных лиц, организаций и компаний, которые, предположительно, связаны с использованием химического оружия в стране в 2014 и 2015 годах.

Россия и Китай, которые также являются постоянными членами СБ ООН, наложили вето на документ. С начала конфликта в Сирии (2011), Россия в седьмой раз проголосовала против резолюции по ситуации в стране.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин назвал неуместными санкции в отношении сирийского руководства, "потому что это не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе этого переговорного процесса".