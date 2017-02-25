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    В сирийском Хомсе подорвались шесть смертников, 35 погибших

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    По предварительным данным, взрывы произошли возле отделения службы военной разведки и возле здания отделения госбезопасности. Среди погибших начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс.
    Теракт в сирийском Хомсе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. При терактах вблизи военных объектов в сирийском городе Хомс погибли свыше 35 человек, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.

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    Погиб в том числе начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль.

    "Количество жертв достигло 35 человек, десятки ранены. Всего возле двух объектов служб безопасности подорвали более шести смертников. Среди погибших начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль", — рассказал собеседник агентства.

    По предварительным данным, взрывы произошли возле отделения службы военной разведки и возле здания отделения госбезопасности.

    Напомним, 20 февраля четверо российских военнослужащих погибли и двое были ранены в Сирии при подрыве автомобиля на радиоуправляемом фугасе.

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