Асад: в Сирии решения принимаем мы, а не Путин

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Решения по ситуации в Сирии принимают ее власти, а не Россия, но без поддержки РФ ситуация в стране была бы хуже, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью французской радиостанции Europe1.

"Нет, президент Владимир Путин не принимает решения в Сирии. Мы принимаем эти решения. Россия уважает наш суверенитет. На каждом пройденном этапе — стратегическом или тактическом — было взаимодействие с Сирией. Они никогда ничего не делали, не посоветовавшись с нами", — сказал Асад.

Он добавил, что "без помощи России ситуация была бы хуже".

"Но насколько хуже? Никто не знает. Я не могу сказать вам, удержалось ли бы правительство, или пало. Но это точно — российская поддержка была решающей в ослаблении "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры", — подчеркнул Асад.

Ранее Асад в телефонном разговоре поблагодарил Путина за усилия РФ по освобождению Алеппо. Город Алеппо на северо-западе Сирии был ранее полностью освобожден от боевиков различных формирований, контролировавших его восточную часть с 2012 года.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.