Сенатор Маккейн тайно ездил в сирийский Кобани – СМИ

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн на прошлой неделе совершил секретную поездку в сирийский город Кобани для обсуждения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников и канцелярию сенатора.

Собеседники газеты отметили, что Маккейн, также занимающий пост главы сенатского комитета по вооруженным силам, в ходе поездки намеревался обсудить с американскими военными и курдами операцию по освобождению "столицы" ИГ, города Ракки. Поездка была организована при помощи Вооруженных сил США.

Как говорится в заявлении канцелярии сенатора, Маккейн "на этой неделе ездил в северную Сирию, чтобы посетить Вооруженные силы США, развернутые там, и обсудить кампанию против ИГ и текущую операцию по освобождению Ракки".

После поездки в Сирию Маккейн направился в Анкару и встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер выступает за то, чтобы США "отодвинули на второй план" сотрудничество с курдами, которых руководство американских ВС считает важным союзником в борьбе с ИГ, отмечает газета.

Операция по освобождению Ракки "Гнев Евфрата", которую в ночь на 5 ноября начали отряды "Демократических сил Сирии", стала уже вторым крупным наступлением против ИГ за последнее время. В начале октября силы безопасности Ирака при поддержке США и других союзников начали освобождение Мосула. События на сирийском направлении, согласно поступающим с фронта сведениям, развиваются стремительно: по заявлениям SDF, за первые десять дней кампании им удалось полностью зачистить от исламистов свыше 60 населенных пунктов и 550 квадратных километров территории.