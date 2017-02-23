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    Сенатор Маккейн тайно ездил в сирийский Кобани – СМИ

    Тема:

    Освобождение Сирии (77)

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    По информации СМИ, Маккейн в ходе поездки намеревался обсудить с американскими военными и курдами операцию по освобождению "столицы" ИГ, города Ракки.
    Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
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    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн на прошлой неделе совершил секретную поездку в сирийский город Кобани для обсуждения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников и канцелярию сенатора.

    Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн и президент Украины Петр Порошенко (слева направо на втором плане) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Собеседники газеты отметили, что Маккейн, также занимающий пост главы сенатского комитета по вооруженным силам, в ходе поездки намеревался обсудить с американскими военными и курдами операцию по освобождению "столицы" ИГ, города Ракки. Поездка была организована при помощи Вооруженных сил США.

    Как говорится в заявлении канцелярии сенатора, Маккейн "на этой неделе ездил в северную Сирию, чтобы посетить Вооруженные силы США, развернутые там, и обсудить кампанию против ИГ и текущую операцию по освобождению Ракки".

    После поездки в Сирию Маккейн направился в Анкару и встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер выступает за то, чтобы США "отодвинули на второй план" сотрудничество с курдами, которых руководство американских ВС считает важным союзником в борьбе с ИГ, отмечает газета.

    Операция по освобождению Ракки "Гнев Евфрата", которую в ночь на 5 ноября начали отряды "Демократических сил Сирии", стала уже вторым крупным наступлением против ИГ за последнее время. В начале октября силы безопасности Ирака при поддержке США и других союзников начали освобождение Мосула. События на сирийском направлении, согласно поступающим с фронта сведениям, развиваются стремительно: по заявлениям SDF, за первые десять дней кампании им удалось полностью зачистить от исламистов свыше 60 населенных пунктов и 550 квадратных километров территории.

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