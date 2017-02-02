Ситуация в освобожденной части иракского Мосула

Иракские военные обнаружили в одном из освобожденных районов на севере Мосула братскую могилу с 27 телами, в том числе стариков и детей, передало государственное ТВ со ссылкой на военный источник.

Военным ранее удалось полностью освободить восточную часть города Мосул на севере страны от боевиков группировки ИГ. Операция продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США.

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"Силы армии обнаружили массовое захоронение рядом с районом Эль-Кубба с 27 телами стариков, молодых людей и детей со следами пыток", — сообщил источник.

Он добавил, что при большинстве тел были найдены документы, это позволило передать останки родственникам.