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    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (598)

    13
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    REUTERS Ahmed Jadallah
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    REUTERS Ahmed Jadallah
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    REUTERS Ahmed Jadallah
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    REUTERS Ahmed Jadallah
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    REUTERS Ahmed Jadallah
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    REUTERS Ahmed Jadallah
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    REUTERS Ahmed Jadallah
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    REUTERS Ahmed Jadallah
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула
    REUTERS Stringer

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    Ситуация в освобожденной части иракского Мосула

    Иракские военные обнаружили в одном из освобожденных районов на севере Мосула братскую могилу с 27 телами, в том числе стариков и детей, передало государственное ТВ со ссылкой на военный источник.

    Военным ранее удалось полностью освободить восточную часть города Мосул на севере страны от боевиков группировки ИГ. Операция продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США.

    Смотрите также: Иракские военные полностью взяли под контроль восточную часть Мосула

    "Силы армии обнаружили массовое захоронение рядом с районом Эль-Кубба с 27 телами стариков, молодых людей и детей со следами пыток", — сообщил источник.

    Он добавил, что при большинстве тел были найдены документы, это позволило передать останки родственникам.

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