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    Женева, второй день переговоров по Сирии: посидели, разошлись

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    Мистура, созывая участников сирийских дискуссий, сам не очень понимал, каким образом будет искать точки соприкосновения делегаций.
    Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Второй день дискуссий по Сирии в Женеве не просто не добавил ясности о происходящем на переговорах, но, напротив, оставил ощущение, что пока никто, в том числе и участники четвертого раунда, не понимают, как именно спецпредставитель ООН Стеффан де Мистура их видит и хочет их вести.

    Межсирийские переговоры после почти годичного перерыва стартовали в Женеве в четверг. Они начались с двусторонних встреч спецпосланника с делегациями, затем состоялась церемония приветствия де Мистуры участникам переговоров, которая дала им официальный старт. Делегации заняли место на подиуме за выставленными полукругом столами, представители правительства и оппозиция сели друг напротив друга, де Мистура расположился по центру. Таким образом, впервые после Женевы-1 они собрались за одним столом. Этот факт особо отметил новый генсек ООН Антониу Гутерреш, заявивший, что воодушевлен этим фактом, сообщают РИА Новости.

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    Однако дальнейшего развития этот процесс не получил — после приветствия де Мистуры стороны покинули зал, а сам он объявил журналистам, что во второй день переговоров намерен снова провести двусторонние встречи, чтобы определить формат и рабочий план для этого раунда переговоров. Это вызвало определенное недоумение у экспертов — четвертый раунд переговоров в Женеве, изначально запланированный на 8 февраля, уже дважды переносился, чтобы лучше подготовить его: сначала на 20-е, а затем и на 23 февраля.

    Участники переговоров заявили, что им также пока непонятен "план на игру".

    "Может быть, господин де Мистура решил сохранить неясность, чтобы предотвратить преждевременные проблемы", — сказал представитель делегации от платформы Каир Джамаль Мохаммед Сулейман, отвечая на вопрос, с чем они связывают такую неопределенность.

    Вполне вероятно, что де Мистура, созывая участников сирийских дискуссий, сам не очень понимал, каким образом будет искать точки соприкосновения делегаций. Однако под давлением международного сообщества, а также России, он был вынужден установить в итоге дату переговоров – дальнейшее затягивание и перенос начала раунда могло бы исключительно негативно сказаться на доверии к нему со стороны правительства и оппозиции Сирии, а также других заинтересованных сторон.

    Один из представителей сирийской оппозиции, глава делегации Каира Джихад Макдиси перед началом четвертого раунда женевских переговоров назвал их "свиданием в слепую с де Мистурой", так как последний, пригласив стороны приехать в Женеву, не предоставил им никакой программы встреч.

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    В пятницу Макдиси сообщил, что в отношении хода переговоров по Сирии "пока ничего не происходит".

    "У меня сегодня нет встреч с де Мистурой. Возможно, они пройдут завтра", — добавил Макдиси.

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    В то же время источники, близкие к спецпосланнику, отмечают, что план работы у него есть, и его офис работает, исходя из своей программы. При этом делиться ею с участниками переговоров в офисе не хотели бы. Такая секретность была и на предыдущих раундах межсирийских встреч в Женеве. В офисе спецпосланника ее объясняли тем, что де Мистура не хочет, чтобы эта информация попадала в прессу и оказала негативное влияние не переговоры, или же привела к тому, что часть делегаций отказалась бы от дальнейших дискуссий, неверно истолковав, что и когда обсуждалось с другими.

    Единственной новостью пятницы стали некие предложения де Мистуры, переданные им главе делегации правительства Сирии Башару Джаафари.

    "Сегодня мы начали переговоров с господином де Мистурой. Во время этого раунда мы обсудили формат предстоящих встреч. Де Мистура передал нам бумагу, и мы согласились изучить ее. Я обсужу ее на нашей следующей встрече, и сообщу ему нашу позицию про нее", — рассказал Джаафари журналистам после встречи.

    В офисе спецпосланника не стали комментировать содержание предложений.

    "Мы воздерживаемся от комментариев высказываний наших гостей", — сказал представитель офиса де Мистуры.

    Тем не менее, некая информация все же начинает просачиваться в СМИ. Так, источник, близкий к организаторам переговоров, сообщили, что "шансы на прогресс в данном раунде есть", но этот прогресс будет не слишком большим. При этом проведение прямых переговоров между делегациями правительства и оппозиции вряд ли стоит ожидать в этот раз в Женеве. Больше шансов здесь у формирования некоей коалиции в оппозиционных рядах, и слияния ее в одну. "Но здесь надо еще поработать", — отметил собеседник агентства. По его словам, в целом ситуация пока складывается не слишком хорошо.

    Источник также не стал связывать приезд в Женеву 27 февраля директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергея Вершинина с каким-то возможным прорывом в межсирийских дискуссиях.

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