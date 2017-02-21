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    В мире

    Пентагон не будет расширять сотрудничество с РФ в Сирии

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    Представитель Пентагона Джефф Дэвис отметил, что США и Россия нормально взаимодействуют по устранению конфликтных ситуаций, а воздушные операции обеих стран не мешают друг другу.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. США пока не планируют расширять сотрудничество с РФ в Сирии, план которого предложили российские военные, заявил РИА Новости во вторник представитель Пентагона Джефф Дэвис.

    "Мы и Россия нормально взаимодействуем по устранению конфликтных ситуаций. Мы можем поговорить и удостовериться, что наши воздушные операции не мешают друг другу. Пока мы не стремимся к более широкому сотрудничеству", — сказал собеседник агентства.

    Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе II Всероссийского молодежного форума отметил, что Россия и США могли бы начать сотрудничество с совместных действий в сирийской Ракке.

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