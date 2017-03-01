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    "Охраняете, чтобы детям не было тепла?": местные жители против блокады ЛДНР

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (589)

    (обновлено: )82601
    Возле блокпоста на железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области во вторник произошла потасовка. Местные жители выступили против блокады Донбасса и делились, как им приходится выживать в создавшихся условиях.
    Общественное ТВ Донбасса/Youtube

    Во вторник организаторы блокады Донбасса заявили, что их позиции в районе Кривого Торца штурмовали вооруженные люди. Были задержаны 37 человек из числа штурмовавших позиции. По данным полиции, есть пострадавшие с обеих сторон.

    Инициаторы торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили в организации штурма своих позиций руководство Министерства внутренних дел Украины.

    Организаторы блокады подчеркивают, что попытка штурма происходила одновременно с заседанием Кабинета министров, на котором глава МВД Арсен Аваков "потребовал для себя полномочий на вооруженный разгон участников блокады".

    Сергей Тарута
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк
    Из-за блокады Донбасса курс гривны будет 35-40 за доллар -Тарута

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Смотрите также: Последствия блокады ЛНР и ДНР в цифрах

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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