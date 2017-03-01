Градус повышается. Штурм редута блокады на Донбассе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во вторник, 28 февраля, организаторы блокады заявили, что их позиции в районе Кривого Торца Донецкой области штурмовали "вооруженные титушки", пытаясь захватить тепловозы с углем и уничтожить редут.

"Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует", — заявили они.

По данным участников блокады, один из защитников редута получил легкое ножевое ранение в ногу.

Позже в "Штабе блокады торговли с оккупантами" сообщили, что редут в районе станции Кривой Торец деблокирован. "В настоящее время редут деблокирован. Удалось избежать применения огнестрельного оружия и ограничиться только выстрелами в воздух. Трое пострадавших защитников редута госпитализированы. Один с ножевым ранением, один с черепно-мозговой травмой и еще один — с переломом ноги. Пострадавшим оказывается медпомощь", — сказано в сообщении.

В штабе расценили штурм как провокацию с целью вызвать вооруженный отпор и получить право на силовой разгон. На данный момент гарнизон редута "16 добровольческого батальона" укреплен дополнительными подразделениями штаба блокады.

Задержанные и пострадавшие

Позже полиция отчиталась о задержании 37 человек из числа штурмовавших позиции.

Не обошлось без пострадавших. Нацполиция сообщила, что в результате попытки разогнать организаторов торговой блокады под Торецком в Донецкой области пострадали три человека.

"В результате драки несколько человек получили телесные повреждения. Со стороны блокировщиков пострадали два человека: мужчина 1971 года рождения получил перелом ноги при падении с поезда, еще один, 1965 года рождения, — ушиб лба. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Со стороны нападавших на данный момент есть информация об одном пострадавшем, который получил порез от бензопилы", — сообщила полиция.

По данным полиции, неизвестные пытались разблокировать локомотив, который находился на железнодорожных путях, в результате чего возникла драка с организаторами блокады.

Обвинили МВД

Инициаторы торговой блокады обвинили в организации штурма своих позиций руководство Министерства внутренних дел Украины.

Организаторы блокады подчеркивают, что попытка штурма происходила одновременно с заседанием Кабинета министров, на котором глава МВД Арсен Аваков "потребовал для себя полномочий на вооруженный разгон участников блокады".

"Штаб блокады заявляет, что считает все эти события провокацией руководства МВД и донецкой полиции с целью заставить гарнизоны редутов применить оружие для защиты и получить "моральное" право на "силовой" разгон редута", — говорится в сообщении штаба.

Аваков: "Дважды идиоты"

Глава МВД Арсен Аваков призвал блокирующих поезда и их противников прекратить "разыгрывать спектакли". Аваков отметил, что "титушек" и бойцов нанимают с обеих сторон, а также применяют оружие и бензопилы.

"Идиоты… И дважды идиоты те, кто придумывает такого рода спектакли", – охарактеризовал министр конфликтующие стороны.

Министр также опубликовал у себя в Facebook видео штурма редута участников блокады в Кривом Торце.

При этом министр призвал Антитеррористический центр (АТЦ) дать добро на снятие блокады Донбасса. Об этом он заявил во вторник, 28 февраля, на совещании премьера Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности.

По его мнению, "либерализм" Кабмина и переговоры с участниками блокады ни к чему не приводят.

"Я сейчас сидел и вспоминал '14-й год, когда я утром рано просыпался – и мне на стол ложилась сводка: сколько железнодорожных путей взорвали, в каком месте и как это скажется на транспортировке… Месяца не прошло, как у нас в 20-градусный мороз отключилась Авдеевка. Бизнес на крови? Пиар на крови!…Владимир Борисович, либерализм нашего правительства не знает границ. Месяц нашей либеральной политики, ваших либеральных переговоров с инициаторами этой блокады – по инициативе Березюка, насколько я знаю, – ни к чему не приводит. Надо принимать решение", – цитирует его Украинская правда.

Читайте также: Время "Ч". Украина и Порошенко должны решить – нужен ли им Донбасс?

Аваков надеется, что к среде Гройсман даст команду – и служба "подготовит, наконец, постановление Кабинета министров, которое ужесточит порядок перехода".

"И я, так же, как и Вы, настаиваю на ситуации минимального критического импорта – товарообмена, который обеспечит только жизненно необходимые вещи для Украины" – сказал он, обращаясь к премьеру.

"Этот вопрос законодательно будет урегулирован – и тогда, у кого в голове есть мысли, должен с этим согласиться, а у кого в голове только пиар, эти люди мне не интересны в масштабах страны, даже если у них есть мандат народного депутата", – заявил глава МВД.