В Донецке есть страх, что вслед за "национализацией" будет ответ ВСУ - спецкор

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР с 1 марта вводят внешнее управление на предприятиях, находящихся под украинской юрисдикцией. Теперь, по словам руководителей республик, эти предприятия должны платить налоги им.

Подробнее о ситуации в Донбассе рассказал корреспондент "КП в Украине" в регионе Артем Маслаков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Если сравнивать с прошедшими днями, то сегодняшнее утро Донецк начал достаточно тихо, в самом Донецке выстрелы не слышны. Хотя есть страхи, связанные именно с так называемой "национализацией", здесь упорно нагнетают слухи о том, что за этой "национализацией" пойдет ответ со стороны ВСУ, повторюсь, это слухи, которые ходят среди людей", — сообщил спецкор.

Он добавил, что в случае закрытия предприятий около 100 тысяч человек 15 "уникальных" предприятий могут остаться без работы. "Это шахты, заводы, различные комбинаты, и это реально большая проблема", — добавил спецкор.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.