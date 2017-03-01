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    Песков счел некорректным называть "национализацию" предприятий в ЛДНР "отжимом"

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (593)

    (обновлено: )46340
    По словам пресс-секретаря президента РФ, "отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи в условиях полной блокады со стороны экстремистских элементов".
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Кремле считают некорректным называть "национализацию" предприятий в самопровозглашенных ДНР и ЛНР "отжимом", сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Ранее власти ДНР и ЛНР решили с 1 марта ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе в ответ на транспортную блокаду Донбасса.

    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (справа) и глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Огласите весь список. Что теряет Украина от "национализации" в ЛДНР

    "Я не думаю, что слово "отжим" здесь применимо, и не думаю, что было бы корректно называть это отжимом. В принципе, мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи в условиях полной блокады со стороны экстремистских элементов. Поэтому, конечно, в какой-то степени можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов, которые, еще раз повторяю, отторгнуты своим государством. Речь идет о жизни нескольких миллионов людей, поэтому, безусловно, людям надо выживать", — сказал Песков.

    "Что касается самих предприятий, судьбы и так далее, понимаете, эти предприятия не имеют никакого отношения к Российской Федерации ", — добавил он.

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    Говоря о возможности открытия российского рынка для этих предприятий, Песков отметил, что не располагает такой информацией.

    "Этого вам сейчас не могу сказать, я не располагаю такой информацией", — добавил он.

    РИА Новости Украина
    Украинские предприятия под угрозой "национализации" ЛНР и ДНР. Инфографика

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