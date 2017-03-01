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    Романенко: ударим блокадой по Ахметову

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (599)

    (обновлено: )45320
    Наша олигархия не хотела меняться, потому все время откладывала необходимые решения, даже когда в 2014 году "колокол звонил вовсю". Но думали, что не о них звонит колокол. О них, родимых. Теперь цугцванг у всех, уверен Юрий Романенко.
    Ринат Ахметов
    ФК Шахтер Донецк

    РИА Новости Украина

    Ситуация с национализацией предприятий Ахметова – это агония всего нашего олигархата, считает основатель и визионер в Ukrainian Institute for the Future (украинский Институт Будущего) Юрий Романенко.

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    УНИАН
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    "Они петляли, петляли и допетлялись. Не слушали умных людей, уничтожали средний класс своими монополиями, вымели всю страну, а когда ресурсов стало не хватать, то начали жрать друг друга. Сначала в 2008, потом в 2010-2013, а с новой силой после старта войны. Наша олигархия не хотела меняться, потому все время откладывала необходимые решения, даже когда в 2014 году колокол звонил вовсю. Но думали, что не о них звонит колокол. О них, родимых. Теперь цугцванг у всех.

    Ахметова жмут россияне, чтобы тот оставался в Оппоблоке и шел на перевыборы, чего хочет Кремль. А еще, чтобы Ахметов предварительно поделился квотой с Медведчуком. Квота должна быть 30 у него, 30 у Фирташа-Левочкина, 40 у Медведчука. А Ахметов не хотел, т.к. у него у ситуативный союз с Порошенко. Потому последние недели пошли удары с национализацией, возбуждение дела на Кипре по 750 млн. долларов по "Укртелекому", обострение у Авдеевки с угрозой коксохиму.

    Вся эта ситуация показывает одно – наша олигархия агонизирует, потому что исчезли тепличные условия, когда они могли существовать. Когда не было конфликта между РФ и Западом, то можно было лавировать, а сейчас надо определяться. А олигархи так достали всех, что никому не нужны особо. Потому обречены на поглощение.

    Чтобы им выстоять, нужен другой тип государственности, а чтобы был другой тип государственности, нужны другие мозги, правила игры и способность делиться. А со всеми этим проблемы. Так что самонадеянная безумная песня украинской олигархии подходит к концу. Всем спасибо, все свободны. Ваша миссия окончена", – написал Романенко.

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