ДНР намерена к вечеру завершить "национализацию" украинских предприятий

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Процедура введения внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, находящихся на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, завершится к вечеру среды, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

"Все идет по плану, предприятия, с сегодняшнего дня с 00.00 вводится внешнее управление. К сегодняшнему вечеру мы все закончим", — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

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В понедельник, 27 февраля, главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады. Как отмечается в заявлении, если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.