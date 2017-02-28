ММК им. Ильича несет 4 млн гривен убытков ежедневно из-за блокады Донбасса

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича ежедневно несет 4 млн гривен убытков из-за торговой блокады Донбаса. Об этом в ходе совещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности, которое транслировал телеканал "112 Украина", сообщил гендиректор меткомбината Юрий Зинченко.

"С начала блокады ж/д путей, за период с начала февраля, только один Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича для своего нормального функционирования и обеспечения всех мощностей по производству уже на сегодня потерял кокса 20-30% или 46 тыс. На 70% сократилось поступление флюсового известняка, это 80 тыс. тон, полностью прекращено получение угля марки АС. Убытки, которые мы несем, автоматически влияют на будущие отчисления налогов на все уровни. Только наше предприятие на сегодня несет из-за подобных действий на железной дороге убытки порядка 4 млн грн ежесуточно", — сообщил Зинченко.

Читайте также: Блокада Донбасса напоролась на ультиматум ЛДНР

Из-за торговой блокады Донбасса, которую уже больше месяц проводит группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, возникли перебои с поставками антрацита на украинские ТЭС, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. При этом руководству Украины пока не удается договориться о прекращении таких действий. В понедельник главы ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении блокады.