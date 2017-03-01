Спецкор о тонкостях процесса "национализации" предприятий в ЛДНР

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР с первого марта вводят так называемое внешнее управление на предприятиях, находящихся под украинской юрисдикцией. Теперь, по словам руководителей этих незаконных образований, данные предприятия должны платить налоги им.

Подробнее о ситуации на востоке Украины в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

Какова сейчас ситуация в зоне проведения АТО?

— На сегодняшнее утро — стабильно напряженная, но при этом больших обстрелов и противостояний по всей линии разграничения не наблюдается. Хотя стрельба не прекращалась вчера, и слышна она также и сегодня. Все те же зоны напряжения, знаем точно что под Авдеевкой неспокойно, хотя есть определенные договоренности о Донецкой фильтровальной станции, которая питает водой Авдеевку в первую очередь. Под Горловкой были слышны минометы. И в Луганской области сообщается даже об артиллерийской дуэли, в которой погибло несколько представителей так называемого ЛНР. Но если сравнивать с прошедшими днями, то сегодняшнее утро Донецк начал достаточно тихо, в самом Донецке выстрелы не слышны, и в общем-то, хотя есть страхи, связанные именно с так называемой национализацией, здесь упорно нагнетают слухи о том, что за этой национализацией пойдет ответ со стороны ВСУ, повторюсь, это слухи, которые ходят среди людей.

О каких именно предприятиях идет речь?

— Собственно, полный список так называемыми министерствами так называемых ДНР, ЛНР не обозначен, но мы понимаем, что это те предприятия, которые платили в свое время в бюджет Украины налоги, которые находились в правовом поле украинского законодательства, и в первую очередь — это группа предприятий, принадлежащих Ринату Ахметову: группа "Метинвест", ДТЕК, шахта "Комсомолец Донбасса", Харцызский трубный завод, целый ряд предприятий, порядка 15 крупных предприятий, некоторые — уникальные. И в общем-то, мы понимаем, что это около 100 тысяч человек в случае закрытия этих предприятий могут остаться без работы — это шахты, заводы, различные комбинаты, и это реально большая проблема.

Речь идет о закрытии или о том, чтобы заставить эти предприятия платить налоги этим незаконным формированиям?

— Безусловно, с их стороны идет речь о том, что будут платиться налоги в бюджет ДНР, говорится о том, что вводится внешнее управление, но дело в том, что с нашей стороны и со стороны руководства холдингов, кому принадлежат эти предприятия, было уже заявление о том, что мы будем продолжать работать лишь в условиях украинского законодательства, никакого другого варианта здесь не предусматривается. Это первый момент. То есть, заявления о закрытии пока не было, но есть вот такое вот предупреждение: только украинское законодательство. Второй момент, это то, что топ-менеджмент этих предприятий просто в личностном факторе не сможет оставаться там, поскольку, если они будут работать под внешним управлением ДНР, эти люди, эти директора, по сути своей попадут под статьи нашего законодательства, и соответственно они вряд ли будут подчиняться распоряжениям так называемого внешнего управления.

Каким образом это может быть организовано — военный захват этих предприятий?

— Мы уже проходили это в 2014 году, когда действительно на управляющие офисы предприятий приходят вооруженные люди, вывозят куда-то директоров и заявляют, что берут управление в свои руки. Пока что этого не происходит, и по заявлению лидеров этих незаконных формирований, того же Захарченко, сегодня к концу дня переведут все это внешнее управление они. Есть у меня сообщение о том, что куда-то приходили и захватывали физически, на данный момент я не знаю таких случаев, но предполагаю, что в течение дня такая информация может появиться. Показательный момент — вчерашний захват "Донбасс-Арены", когда был прекращен процесс выдачи гуманитарной помощи гуманитарного штаба "Поможем", и показательно впервые за все это время вечером включили подсветку, то есть как бы заявляя, что "Донбасс-Арена" уже находится под нашим управлением.

Перевод под внешнее управление незаконными формированиями ЛНР-ДНР тех предприятий, которые работают сейчас на оккупированных территориях, но под украинской юрисдикцией, обещали провести, если не будет снята торговая блокада, правильно?

— Да, это было использовано как инфоповод и говорилось, что это произойдет с 1 марта, если не будет снята торговая блокада. Но мы же знаем, что и активисты, которые эту блокаду проводят, тут же ответили, что снимать они ее не будут. Ответа от силовиков на данный момент реального мы тоже не услышали и ждем сегодняшнего заявления правительства. Что будут делать эти так называемые власти в том случае, если блокада будет снята, предположить сложно. Хотя мне кажется, что они будут и дальше нагнетать ситуацию с этим внешним управлением, мне кажется, они использовали блокадные действия с нашей стороны лишь как инфоповод для этого действия, которое планировалось давно.

Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что обстрелы Авдеевки показывают, что украинскую армию выбивают с подступов к Донецку.

А председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире "ГС" сообщил, что ремонтные бригады не могут приступить к ремонту, поскольку не уверены в соблюдении режима тишины.