Огласите весь список. Что теряет Украина от "национализации" в ЛДНР

Александр Белокобыльский, РИА Новости Украина

Двойной капкан ЛДНР

Совсем немного времени остается до срока, указанного в двойном ультиматуме, который объявили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий – 00 часов 00 минут 1 апреля. Если не будут выполнены требования, предприятия, работающие по украинским законам на территории непризнанных республик, будут "национализированы".

Требований, напомним, два, и оба – практически невыполнимые. Первое – снять железнодорожную блокаду. Второе – предприятия в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые до сих пор платят налоги Украине, обязаны заключить договоры с "налоговыми агентами" республик. Плюс – выплатить задолженность с момента принятия налогового законодательства ЛНР и ДНР.

По первому требованию уже есть отрицательный ответ от блокадчиков. Они отказались от переговоров. Силой их никто не разгоняет (пока). Так что уже по (не)выполнению одного этого требования непризнанные республики могут считать ультиматум отвергнутым.

На второе требование поступают отказы. В частности, гендиректор энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко заявил, что компания "работала, работает и будет продолжать работу исключительно в рамках украинского законодательства".

Ранее и в ЛНР, и в ДНР были приняты в первом чтении законы, которыми украинским компаниям давали время на заключение договоров с "налоговыми агентами" до 31 марта. Вчера, 27 февраля на внеочередных заседаниях парламентов законы приняты окончательно, Захарченко и Плотницкий их подписали – но с поправками. Срок сократили до наступления 1 марта, синхронизировав с "антиблокадным" ультиматумом.

Не дожидаясь полуночи

Строго говоря, второе требование (по переходу предприятий под юрисдикцию ЛДНР до 1 марта) изначально было невыполнимым.

Речь идет об огромных шахтных объединениях и металлургических предприятиях с десятками тысяч работников, колоссальным оборотом средств и налоговой базой в сотни миллионов гривен. Даже если бы их акционеры решились уйти из украинского правового поля и "лечь" под ЛДНР, подготовить необходимые пакеты документов они физически не успели бы. Ведь от ультиматума им до истечения срока оставались лишь сутки.

С другой стороны, решение о переходе на уплату налогов в ЛДНР Украина расценила бы однозначно – "финансирование террористов". А все эти финансово-промышленные группы накрепко связаны с подконтрольной правительству территорией. Так что здесь хоть до 31 марта оставляй срок, хоть до Нового года – ждать было бессмысленно.

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В ЛНР, услышав ответ гендиректора ДТЭК (принадлежит "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова), решили не дожидаться полуночи 1 марта.

Временная администрация уже назначена на шахтных объединениях ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ДТЭК "Свердловантрацит", а также на "Краснодонугле". Последнее предприятие входит в состав компании "Метинвест", принадлежащей Ахметову и нардепу от "Оппоблока" Вадиму Новинскому.

Что конкретно "национализируют"?

Помимо трех упомянутых, среди предприятий, подпадающих по действие закона о "национализации", глава ЛНР Плотницкий называл еще несколько.

Это Алчевский металлургический комбинат, "Алчевсккокс" и "Экоэнергия" (собственник – "Индустриальный союз Донбасса", принадлежащий наполовину внефракционному нардепу Сергею Таруте и Олегу Мкртчану, а наполовину – российским инвесторам), монополист водного снабжения Алчевска "Аквасервис". Плюс две построенных перед войной ветроэлектростанции – Ветряной парк Краснодонский, Ветряной парк Лутугинский.

Перечень этот был озвучен Плотницким еще 10 февраля, когда Народный совет одобрил закон-ультиматум в первом чтении. В тот же день аналогичный закон приняли в Донецке. Но главе ДНР Захарченко тогда было не до комментариев – 10 февраля хоронили "Гиви", Михаила Толстых. И позже он тоже подробно по этому вопросу не выступал.

Тем не менее очевидно, что под действие закона попадают Енакиевский метзавод (входит в "Метинвест" Ахметова и Новинского) и его Макеевский филиал; остановившийся сегодня из-за блокады "Донецксталь-металлургический завод", входящий в группу "Донецксталь" российского бизнесмена Виктора Нусенкиса.

Не минуют той же участи электростанции, которые принадлежат предприятиям, работающим и на подконтрольной правительству территории. Это Зуевская ТЭС (ДТЭК Востокэнерго) и Старобешевская ТЭС ("Донбассэнерго").

Комментируя без особых подробностей планы по "национализации", Захарченко сказал о "стадионах и гостиницах". Имеются в виду, понятно, пятизвездочный "Донбасс Палас" и лучший стадион Украины "Донбасс Арена", которые принадлежат тому же Ахметову.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова, который находится на "Донбасс Арене", уже заблокирован вооруженными представителями ДНР. Появились они и в донецком офисе ДТЭК.

Какие убытки ждут Украину

Первое, что называли сами "национализаторы" Плотницкий и Захарченко в своем понедельничном заявлении, – это прекращение поставок угля.

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 14 февраля заявил, что на отказ от антрацита с неподконтрольных территорий Украине потребуется 3-5 лет. За это время нужно модернизировать шахты, а генерацию перевести на потребление газового угля.

"Нам необходимы для этого инвестиции не менее 15 млрд гривен в год ($ 555 млн по текущему курсу)", – отметил Гройсман.

До тех пор придется покупать более дорогой уголь из других источников.

Помимо дефицита энергетического угля, украинскую промышленность ожидают проблемы с коксующимися углями и собственно с коксом. Кроме прекращения поставок с "Алчевсккокса" (а они шли, например, на Днепровский меткомбинат, также принадлежащий ИСД), остановится на подконтрольной правительству Авдеевский коксохим (АКХЗ принадлежит "Метинвесту"). АКХЗ запитан электроэнергией от Зуевской ТЭС – а она будет национализирована, и рубильник отключат.

Будут разорваны технологические цепочки – прежде всего, "уголь – кокс – металл": предприятиям придется искать замену звеньям, оставшимся по ту сторону линии разграничения.

Это приведет к падению экспорта металла, который приносит Украине значительную валютную выручку. Что неизбежно скажется на внешнеторговом балансе.

…и минус 1,26 млрд грн налогов

Но едва ли не самым сильным ударом для государства (не для собственников) станет прекращение налоговых отчислений от "национализированных" предприятий.

Народный депутат Наталья Веселова направила обращение в Государственную фискальную службу, чтобы понять порядок сумм, которые платят в Госбюджет предприятия с оккупированной территории. Она перечислила в обращении ПАО Алчевский металлургический комбинат, ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "Завод стальной дроби", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ПАО "Краснодонуголь", ЧАО "Лугцентрокуз им. Монятовского", ООО "ГОФ Восточно-Донбасская", ООО "Компания "ЛТС-2006", которые, как теперь ясно, подлежат приватизации.

Так вот только эти 8 предприятий за прошлый год заплатили 1 млрд 268 млн 353 тыс. гривен.

"Это в то время, когда дефицит бюджета Украины составляет 83 миллиарда гривен", – написала нардеп Веселова в своем Facebook.