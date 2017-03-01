В ЛДНР с 1 марта начинается "национализация" украинских предприятий

ДОНБАСС, 1 мар — РИА Новости Украина. Внешнее управление вводится с 1 марта на всех украинских предприятиях, которые находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если эти предприятия не были там зарегистрированы. Такое решение было принято главами самопровозглашенных ЛДНР в ответ на транспортную блокаду Донбасса.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В понедельник, 27 февраля, главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады. Как отмечается в заявлении, если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР.

Также в ДНР и ЛНР заявили о создании специальных штабов по контролю над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление. В ЛНР подчеркнули, что за сотрудниками этих предприятий будут сохранены их должности.

В свою очередь организаторы торговой блокады заявили, что прекращать акцию не намерены, наоборот, в планах — "расширить географию блокады".

В Киеве ультиматум глав самопровозглашенных ЛДНР назвали попыткой заморозить конфликт в Донбассе и заявили, что уголь, который производится на неподконтрольной Киеву территории, является украинским и не должен быть предметом шантажа.

"Они сегодня используют сценарий замороженного конфликта и повторения в Донбассе сценария Приднестровья. И кто от этого будет страдать? Украина и украинцы", — заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

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В министерстве по делам временно оккупированных территорий предупредили, что руководители украинских предприятий, согласившиеся на "национализацию" властями ДНР и ЛНР, понесут уголовную ответственность "за финансирование терроризма".

"Скорее всего, к сожалению, если эти угрозы реализуются (о "национализации" — Ред.), то их будущее — это полное уничтожение. Во-вторых, я хочу обратиться к руководителям этих предприятий, чтоб они не забыли, что в случае согласования и совершения таких действий, персонально руководители этих предприятий будут подлежать привлечению к уголовной ответственности", — сказал заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Кроме того, большинство руководителей предприятий, расположенных на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях заявили, что будут работать только в рамках украинского законодательства.

"Компания работала, работает и будет продолжать работу исключительно в рамках украинского законодательства, это наш принцип, который используется все эти годы и, я думаю, будет использоваться", — заявил гендиректор крупнейшей в Украине частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.