Разгон блокады Донбасса с точки зрения юриста

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Блокада Донбасса расширяется на автомобильные трассы. В штабе блокировщиков сообщили, что готовятся к перекрытию автомобильных дорог для препятствования поступления грузов на оккупированные территории.

Противники торговли с оккупированным Донбассом уже открыли наблюдательный пункт на Бахмутской трассе. Также в планах блокада еще одной, уже четвертой железнодорожной ветки между Мариуполем и Волновахой. Именно этим маршрутом все еще поставляется уголь антрацитовой группы из зоны АТО на украинские ТЭС. Об этом сообщил участник блокады, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

Увеличение масштабов блокады Донбасса и законность таких действий прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Егор Штокалов.

Можно ли считать законными действия людей с оружием в зоне АТО, которые перекрывают транспортное сообщение?

— В любом случае, участие бандформирований, тем более, вооруженных, это незаконно на территории Украины. На сегодняшний день территория АТО все равно остается суверенной территорией Украины, временно неподконтрольной. Тем не менее, на сегодняшний день у нас отсутствует факт объявления военного положения. То есть страна не находится в состоянии войны. Согласно правилам войны, утвержденными и женевскими соглашениями, и вашингтонскими соглашениями, с момента вступления государства в статус военного, прекращаются все торговые отношения между физическими и юридическими лицами. Поскольку мы находимся в состоянии АТО, оснований легальных прекращать торговые операции с Л/ДНР нет. Поэтому действия участников, которые осуществляют блокаду и блокируют перемещения транспорта и товара через КПП, не совсем соответствует действующим положениям и Конституции, и законам Украины. Поэтому допускаю, что прокуратура все-таки правомерно открыла уголовные производства, ведет следственные действия.

Власть утверждает, что силового варианта разгона блокировщиков не рассматривается. Но правоохранительные органы имеют право повлиять на ситуацию?

— Конечно, могут. Если уже открыто уголовное производство, то у нас и правоохранительные органы созданы для того, чтобы не только не допускать нарушения закона, но и непосредственно устранять нарушения закона. У нас на сегодняшний день перекрыта дорога. Вызвали патруль полиции. Они обязаны либо задержать людей, которые там находятся, и отказываются прекратить противоправные действия. Либо же отобрать у них пояснения и всех разогнать. То есть это в компетенции полиции. И, насколько мне известно, блокада происходит на подконтрольной территории Украины, что абсолютно допускает применение полицейскими всех сил и мероприятий.

Народный депутат Украины Семенченко воспрепятствовал проведению досмотра лиц с оружием во время проведения проверки автобуса на блокпосту в Бахмуте, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области в пятницу. Как вы это прокомментируете?

— Комментировать действия народного депутата было бы не этично с моей стороны. Потому что он все-таки народный избранник. Но я обращаю внимание, что у генпрокурора есть все-таки полномочия обратиться с соответствующим обращением в ВР Украины с целью лишения депутатской неприкосновенности господина Семенченко.

Послы стран большой семерки, а также ряд зарубежных политиков призывают блокировщиков угомониться. Возможно, организаторы блокады и рассчитывали на международный резонанс?

— Учитывая последние тенденцию кричать так о себе, о своей стране, и самостоятельно не иметь возможности решить внутренние конфликты, это, мягко говоря, неудобно должно быть на международной арене. А то, что депутаты так себя ведут, на прошлой неделе обрисовали кусок Берлинской стены возле немецкого посольства. Это некрасиво.

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Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире ГС высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

А народный депутат Виталий Куприй в эфире ГС заявил, что введение Петром Порошенко летом 2014 года военного положения из-за событий в Донбассе помогло бы избежать многих проблем.