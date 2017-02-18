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    "Нормандская четверка" призвала прекратить торговую блокаду Донбасса

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    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове (430)

    (обновлено: )57491
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что блокада вредит обеим сторонам, как той, что экспортирует уголь, так и тем, кто нуждается в электроэнергии.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Министры иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" призвали прекратить торговую блокаду Донбасса.

    Стрельба в Харькове
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    Об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в субботу в Мюнхене по итогам переговоров глав МИД, передает УНИАН.

    "Наш общий призыв к тем, кто блокирует железнодорожное сообщение, — прекратите блокаду, поскольку она вредит обеим сторонам, как той, что экспортирует (уголь), так и тем, кто нуждается в электроэнергии", — заявил он.

    Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что блокада Донбасса может повлиять на работу предприятий и жизнь мирных жителей данного региона.

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