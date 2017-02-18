"Нормандская четверка" призвала прекратить торговую блокаду Донбасса

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Министры иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" призвали прекратить торговую блокаду Донбасса.

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Об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в субботу в Мюнхене по итогам переговоров глав МИД, передает УНИАН.

"Наш общий призыв к тем, кто блокирует железнодорожное сообщение, — прекратите блокаду, поскольку она вредит обеим сторонам, как той, что экспортирует (уголь), так и тем, кто нуждается в электроэнергии", — заявил он.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что блокада Донбасса может повлиять на работу предприятий и жизнь мирных жителей данного региона.