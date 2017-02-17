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    Общество

    Семенченко раскрыл детали конфликта участников блокады с полицией

    Тема:

    Блокада Донбасса. Разгон? (416)

    (обновлено: )294
    Нардеп Семен Семенченко сообщил, что мужчина, которого полиция пыталась задержать за якобы незаконное оружие, проходил службу в батальоне "Донбасс".
    Семен Семенченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Бахмуте полиция пыталась незаконно задержать человека с официально зарегистрированным оружием, заявил народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

    Кость Бондаренко
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    "Днем поступило сообщение, что планируется штурм Бахмутовского редута в Запорожье. Местные жители и боевые побратимы ветеранов из других редутов поехали к ним на помощь", – заявил Семенченко "Украинской правде", добавив, что прибыл сам на место и снимал события на видео.

    Нардеп заявил, что полиция задержала автобус с ветеранами, который шел из Лисичанска в Бахмут на подмогу участникам блокады. По его словам, полиция в последние 20 дней ежедневно проверяла указанных лиц на всех блокпостах.

    "Их данные были переписаны, они внесены в базу, неоднократно проверены, их лица показывались по телевидению. Проверили документы на оружие у людей, которые находились в автобусе. Там действительно был один карабин СКС, зарегистрированный на конкретного человека", – сказал нардеп.

    Фамилию человека, на которого зарегистрировано оружие,  Семенченко не назвал, отметив, что он "гражданин Украины, лицо проходящее службу в батальоне "Донбасс", награжденное медалями".

    Полиция проверила документы на оружие, но потом "пыталась под видом расследования куда-то увезти", резюмировал Семенченко.

    Напомним, в полиции сообщали, что на блокпосту в Бахмуте Донецкой области один из депутатов Верховной Рады помешал проведению осмотра группы лиц, которые везли с собой оружие.

    Ранее участники блокады заявили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции, готовится штурм. Полиция в Донецкой области отрицает, что готовит штурм позиций участников акции, организовавших железнодорожную блокаду в районе Бахмута.

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