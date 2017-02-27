Штаб блокады в Донбассе: мы готовы к любым попыткам силового разгона

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады в Донбассе заявили, что намерены срочно перекрыть последние свободны трассы и не намерены к 1 марта прекращать блокаду железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями.

Ранее главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады. Как отмечается в заявлении, если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР.

"Штаб заявляет о том, что прекращает любые переговоры с лицом, именующим себя премьер-министром Украины. Штаб блокады призывает патриотов Украины прибыть на помощь гарнизонам редутов и планирует немедленно расширить географию блокады, перекрыв последние трассы, где еще существуют ручьи торговли на крови. Штаб заявляет, что не свернет блокаду ни при каких обстоятельствах и готов к противодействию любым попыткам силового разгона", — говорится в заявлении штаба в Facebook, в ответ на требование ополченцев прекратить блокаду с 1 марта.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.