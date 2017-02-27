Медведчук: блокада Донбасса лишит Украину инвестиций

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Торговая блокада Донбасса поставила жирный крест на инвестиционной привлекательности Украины, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Пока "реформаторы" повторяют слоганы евромайданных времен и привычно обещают превратить Украину в "Мекку инвестиций", так называемые патриотические силы делают все для того, чтобы инвесторы боялись даже думать об инвестициях в Украину", — написал Медведчук в статье, размещенной на сайте движения. По его мнению, блокада Донбасса как пиар-проект партии "Самопомич" "поставила жирный крест на инвестиционной привлекательности страны".

Медведчук отметил, что из-за транспортной блокады Донбасса целый ряд металлургических комбинатов находится на грани остановки, начались перебои в работе ТЭС, в энергетике введены чрезвычайные меры, а по оценкам главы Нацбанка, возможные негативные последствия для украинского платежного баланса составят 2 миллиарда долларов. Политик считает, что такое положение грозит новым витком девальвации, спадом экономической активности, политической и социально-экономической нестабильностью.

"Открывать бизнес или расширять производство в таких условиях не решится ни один инвестор. Вкладывать деньги в предприятия страны, в которой радикалы и экстремисты диктуют правила игры, а власть закрывает глаза на их бесчинства, по меньшей мере безрассудно. А это значит, что уже в ближайшее время следует ожидать "великого инвестиционного исхода": даже те инвесторы, которые, несмотря на зарегулированность бизнеса, жесткий фискальный пресс и постоянно меняющиеся условия ведения хозяйственной деятельности, все же решались вкладывать деньги в украинскую экономику, теперь начнут массово выводить свои капиталы из Украины", — считает лидер "Украинского выбора".

В понедельник главы ДНР и ЛНР заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву, если до 1 марта блокада не будет снята. В ДНР и ЛНР в таком случае намерены ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции.