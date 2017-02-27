Участники блокады Донбасса: ДНР и ЛНР не могут прекратить поставки угля

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики не могут прекратить поставлять уголь Киеву, так как это уже невозможно из-за блокады, говорится в сообщении штаба участников акции в Facebook.

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В понедельник главы ДНР и ЛНР заявили, что республики перестанут поставлять уголь Киеву, если до 1 марта блокада не будет снята. В ДНР и ЛНР в таком случае намерены ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции.

"Штаб блокады имеет следующие мысли по этому поводу. Во-первых, прекратить поставлять уголь оккупанты не могут, потому что его прекратили добровольцы и активисты. Во-вторых, когда в следующий раз чиновники будут нести что-то вроде "подконтрольные предприятия на неподконтрольной территории", надо напоминать им о "национализации" в стиле Плотницкого-Захарченко (главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — ред.)", — говорится в сообщении.

В штабе считают, что якобы паника в ДНР и ЛНР — это лучшее доказательство того, что блокада болезненно бьет по карманам.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.