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    Политика

    Участники блокады Донбасса: ДНР и ЛНР не могут прекратить поставки угля

    Тема:

    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР (544)

    (обновлено: )37206
    Как отмечается в сообщении штаба участников акции в Facebook, прекратить поставлять уголь ополченцы не могут, потому что его прекратили добровольцы и активисты.
    Уголь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики не могут прекратить поставлять уголь Киеву, так как это уже невозможно из-за блокады, говорится в сообщении штаба участников акции в Facebook.

    Последствия блокады ЛНР и ДНР в цифрах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Последствия блокады ЛНР и ДНР в цифрах

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    В понедельник главы ДНР и ЛНР заявили, что республики перестанут поставлять уголь Киеву, если до 1 марта блокада не будет снята. В ДНР и ЛНР в таком случае намерены ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции.

    "Штаб блокады имеет следующие мысли по этому поводу. Во-первых, прекратить поставлять уголь оккупанты не могут, потому что его прекратили добровольцы и активисты. Во-вторых, когда в следующий раз чиновники будут нести что-то вроде "подконтрольные предприятия на неподконтрольной территории", надо напоминать им о "национализации" в стиле Плотницкого-Захарченко (главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — ред.)", — говорится в сообщении.

    В штабе считают, что якобы паника в ДНР и ЛНР — это лучшее доказательство того, что блокада болезненно бьет по карманам.

    Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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