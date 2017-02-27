Украина и Донбасс в блокаде: есть ли жизнь без антрацита?

РИА Новости Украина

Украине грозят веерные отключения электроэнергии и остановка промышленности. Причиной тому послужила торговая блокада Донбасса со стороны украинских радикалов, из-за которой возникли проблемы с поставками антрацита на энергогенерирующие предприятия. Запасов угля без возобновления поставок хватит ориентировочно до середины апреля.

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По мнению экспертов, если в ближайшее время поставки топлива не будут разблокированы, то спасти ситуацию можно будет только, возобновив импорт антрацита или электричества из РФ. Украина может также наладить поставки угля из дальнего зарубежья, но первую партию товара придется ждать не менее двух месяцев.

Энергетика не может функционировать без антрацита, так как семь из 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, работают на антраците, остальные – на газовом угле, сообщают РИА Новости.

С газовой группой угля проблем в Украине нет. Она добывается на подконтрольной украинским властям территории Донбасса и на западе страны. С антрацитом ситуация обстоит сложнее – он есть только на шахтах, которые с 2014 года оказались под контролем самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Из 24 миллионов тонн угля, которые в год сжигаются на украинских ТЭС, 9 миллионов тонн – это антрацит.

Альтернативных источников антрацита в Украине сейчас нет, страна также не закупает его за границей. Последние крупные партии антрацита из-за рубежа поступали в Украину в 2016 году. По данным Госстата, в прошлом году страна импортировала около 900 тысяч тонн антрацита на 68,7 миллиона долларов. Это на 13,2% меньше, чем годом ранее, когда завезли 1,07 миллиона тонн и на 54,6% меньше по сравнению с 2014 годом – 2,05 миллиона тонн.

В 2016 году антрацит поступал из двух стран – из РФ и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов.

Таким образом, начавшаяся в конце января-начале февраля блокада железнодорожных путей в районе линии разграничения в Луганской и Донецкой областях, по которым из Донбасса на украинские ТЭС шли эшелоны с антрацитом, лишила Киев единственного источника этого вида топлива.

Ветераны военной операции в Донбассе, среди которых депутаты Верховной Рады Украины, выступившие организаторами блокады, заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все товарные перевозки — контрабанда.

Несмотря на то, что организаторы торговой блокады Донбасса своими действиями фактически взяли в заложники почти всю страну, которая оказалась под угрозой массового отключения электроэнергии, власти пока не предприняли решительных шагов, чтобы как-то решить проблему.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, украинские силовики могут за пять минут разогнать радикалов, блокирующих торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, однако не хотят этого делать. При этом Аваков выступает за полный запрет торговли с неподконтрольными Киеву территориями, за исключением критических товаров, таких как уголь.

В то же время действия организаторов блокады осудили все первые лица Украины. В частности, президент страны Петр Порошенко назвал блокаду "дестабилизирующим фактором". По его словам, из-за блокады Украина может остаться не только без света, но и потерять до 2 миллиардов валютной выручки, что спровоцирует новый виток девальвации национальной валюты — гривны. Также существует угроза остановки украинской промышленности, так как наряду с антрацитом блокируется поставка необходимого для ее работы сырья.

При этом премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что поставки угля из Донбасса являются законными, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в государственную казну Украины.

Однако в рамках возбужденный в Украине уголовных дел по факту блокады железнодорожных путей пока не задержан ни один фигурант. Эксперты считают, что власти действуют осторожно в отношении организаторов блокады, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в зоне боевых действий.

Чтобы выиграть время, Кабмин Украины принял решение о вводе чрезвычайных мер в энергетике, которые будут действовать ориентировочно до середины апреля. Это решение дало возможность увеличить долю генерации электроэнергии на АЭС и ТЭС, работающих на газовом угле, а также сократить потребление антрацита. Кроме того, власти дали разнарядку промышленным предприятиям сократить до 10% потребление электроэнергии в пиковые часы нагрузок по вечерам.

Правительство после принятия решения о чрезвычайных мерах в энергетике попыталось успокоить украинское общество. По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, это решение не означает, что в украинской энергетике наступил коллапс. По его словам, наоборот, оно направлено на продление стабильной работы объединенной энергосистемы Украины в условиях ограниченных запасов антрацита.

При этом Гройсман заявил, что правительство будет делать все возможное, чтобы избежать веерных отключений.

"Мы будем все делать для того, и сейчас делаем, чтобы не допустить или минимизировать любые отключения. То есть, мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для украинских граждан. Отключения будут проходить в исключительных случаях, и то мы заблаговременно будем об этом сообщать. Сейчас так вопрос не стоит, сейчас мы по максимуму догружаем все, что можно догрузить", — заявил премьер.

По словам главы оператора украинской энергосистемы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, благодаря чрезвычайным мерам потребление антрацита на ТЭС удалось сократить на 40%: с 28 до 16 тысяч тонн в сутки, что в свою очередь позволит растянуть имеющиеся запасы угля с 20 дней до 45-50 дней.

"Благодаря снижению потребления на 40% мы продержимся вдвое дольше. Антрацит закончится где-то к 15 апреля. И сейчас надо думать, что делать дальше" — сказал Ковальчук в интервью украинскому изданию "Фокус".

Компания в ежедневном режиме информируют об остатках запасов антрацита на украинских ТЭС. По последним данным, на Славянской ТЭС (Донецкая область) угля должно хватить на 43 дня, Приднепровской и Криворожской ТЭС – (обе в Днепропетровской области) – соответственно на 80 и на 51 день, Змиевской ТЭС (Харьковская область) – на 101 день, Трипольской ТЭС (Киевская область) – на 40 дней.

При этом еще для двух украинских ТЭС, которые работают на антраците, сейчас риска остановки нет – это Луганская и Старобешевская теплоэлектростанции. Первая из них питает электричеством Луганскую область и не связана с единой энергосистемой Украины. Антрацит на нее поставляют с неподконтрольных Киеву территорий по отдельной железнодорожной линии, которая полностью находится под контролем ополченцев, и ее блокада украинскими радикалами невозможна.

Старобешевская ТЭС снабжает энергией часть Донецкой области, и ей также не грозит остановка, так как станция находится под контролем ДНР, где добывается антрацит.

Введение чрезвычайных мер в энергетике дало правительству Украины дополнительное время для решения проблемы с поставками антрацита. Выйти из ситуации можно несколькими путями – либо добиться прекращения блокады Донбасса, либо начать импорт энергоресурсов из-за границы.

При этом главы самопровозглашенных республик Донбасса заявили, что ДНР и ЛНР перестанут поставлять уголь Киеву, если блокада не будет снята до 1 марта.

"Мы вынуждены объявить, что, если до 00.00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введём внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь в Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", — говорится в заявлении.

Согласно сообщению, власти ДНР и ЛНР намерены перестроить все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран.

По мнению политического эксперта Константина Бондаренко, снять блокаду можно только с помощью переговоров. "Единственный выход из ситуации — это переговоры, причем власть должна выйти на них с сильной позицией", — сказал эксперт.

Он полагает, что власти должны пообещать организатором блокады "более мягкое" наказание, если они прекратят противоправные действия. В противном случае, по мнению Бондаренко, переговоры не принесут результатов. При этом эксперт считает, что пока власти ничего не сделали для решения этой проблемы.

Организаторы блокады в свою очередь заявили, что не намерены прекращать акцию и, наоборот, будут расширять блокаду "по всей линии разграничения".

Не спешит украинское правительство и с поиском альтернативных источников антрацита. Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о диверсификации источников поставки угля и создании резервов. По словам главы Минэнерго Насалика, в рамках этого решения Украина рассматривает возможность закупки угля из ЮАР, Китая и Австралии. Однако до заключения конкретных контрактов пока не дошло.

Министр отметил, что закупать уголь в странах дальнего зарубежья Украина в ближайшее время не сможет, потому что другие участники рынка уже оформили на него контракты по апрель. К тому же доставка угля с этих направлений займет около двух месяцев.

Глава Минэнерго признал, что в сложившейся ситуации, если блокада Донбасса не будет снята, единственной альтернативой для Украины являются поставки угля или газа из России. "Голубое топливо" можно использовать на газо-мазутных блоках, которыми оборудованы украинские ТЭС — их запускают в экстренных ситуациях. В то же время стоимость одного киловатта такой электроэнергии будет в два раза дороже, чем электричества, произведенного из угля.

По мнению энергетического эксперта Валентина Землянского, помимо поставок угля из РФ, выходом из ситуации также может быть импорт российской электроэнергии.

"Если блокаду не снимут и в Украине начнутся веерные отключения, украинским предприятиям придется либо импортировать уголь из России, либо нужно будет возобновлять импорт электроэнергии из РФ, других альтернатив нет", — сказал эксперт.

Однако вариант с поставками электричества из России украинские власти сразу категорически отклонили. "Я убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас", — заявлял глава Минэнерго.

Комментируя возможные масштабы последствий для украинской энергосистемы от остановки ТЭС, работающих на антраците, сопредседатель киевского Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что в таком случае дефицит электроэнергии в стране будет составлять от 15 до 20%.

Он подчеркнул, что уголь из-за рубежа обойдется Украине существенно дороже, чем из Донбасса. Цена топлива скажется на стоимости произведенной электроэнергии, что может привести к очередному повышению тарифов.

"Стоимость антрацита из Донбасса составляет 1730 гривен (около 60 долларов) за тонну. Уголь из дальнего зарубежья с доставкой на ТЭС будет стоить более 100 долларов за тонну. Уголь из РФ будет стоить дешевле, но не намного – около 80 долларов за тонну, потому что все игроки на рынке, и россияне в том числе, ориентируются на мировые цены. У россиян будет немного дешевле за счет более приемлемой логистики", — добавил Марунич.