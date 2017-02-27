Блокада Донбасса. Открытие редута в районе Новотроицкого

"Редут получил название "Соловейко" и является первым на Мариупольском направлении", — говорится в сообщении "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook

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По информации организаторов, главная задача редута — блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.

В штабе уточнили, что сейчас ведутся работы по инженерному обустройству местности, создаются отряды для разведки и перекрытия полевых путей. Также организаторы сообщили, что сеть редутов будет расширяться.

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