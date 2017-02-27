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    Блокада Донбасса. Открытие редута в районе Новотроицкого

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (543)

    (обновлено: )37402
    Штаб торговой блокады Донбасса сообщил об открытии нового редута в районе поселка Новотроицкое. В мероприятии активистов блокады традиционно приняли участие нардепы Владимир Парасюк, Егор Соболев и Семен Семенченко.
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    "Редут получил название "Соловейко" и является первым на Мариупольском направлении", — говорится в сообщении "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

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    По информации организаторов, главная задача редута — блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.

    В штабе уточнили, что сейчас ведутся работы по инженерному обустройству местности, создаются отряды для разведки и перекрытия полевых путей. Также организаторы сообщили, что сеть редутов будет расширяться.

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