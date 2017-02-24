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    Экономика

    В "Укрэнерго" сообщили о двойном сокращении потребления антрацита на ТЭС

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    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Тепловые электростанции Украины с момента ввода чрезвычайных мер в энергосистеме сократили потребление углей антрацитовой группы вдвое, сообщил врио директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

    "Делая предварительные расчеты, мы рассчитывали на 40% экономии. Фактически мы расходуем этого топлива в два раза меньше, чем расходовали бы его без ввода чрезвычайного положения", — сказал Ковальчук в своем видеообращении, обнародованном на странице компании в Facebook.

    По его словам, без учета Луганской ТЭС, которая работает в "островном режиме", обеспечивая электроэнергией север области, остальные антрацитовые блоки ТЭС срабатывают всего 7-8 тыс. тонн угля в сутки.

    "Это дает нам возможность утверждать, что мы гарантированно сможем пройти осенне-зимний период до конца отопительного сезона без ограничения потребителей и без отключений, если не произойдут какие-либо технологические нарушения", — подчеркнул Ковальчук.

    При этом большинство АЭС Украины в последнюю неделю занимает не менее 60% доли в структуре отпуска электроэнергии, сказал он.

    Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что благодаря чрезвычайным мерам в энергетике властям удалось сократить потребление дефицитного антрацитового угля в три раза и таким образом избежать веерных отключений.

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