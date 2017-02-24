Кучеренко: тариф на тепло для киевлян завышен в два раза минимум

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Киевляне все еще прибывают в шоке от январских счетов за отопление, а на подходе новые платежки уже за февраль. Когда жителям столицы пришли платежки с огромными суммами, компания "Киеэнерго" получала сотни обращений в день с просьбой проверить, нет ли ошибки в начислениях. Но в "Киевэнерго" были непреклонны — причиной больших цифр в платежках за тепло стало подорожание газа, поэтому киевлянам не нужно рассчитывать на снижение начислений за тепло, потребленное в январе, и оснований для массового перерасчета нет.

Преступная схема

Однако экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Украины, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко предполагает, что в Киеве действует своя специфическая схема дополнительного "обложения налогами" на тепло.

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"Имею сомнения в обоснованности расчета цены и стоимости гигакалории в Киеве для "Киевэнерго". Утверждаю, очевидно, что цена за гигакалорию в Киеве завышена существенно. Она не может быть выше, чем, например, в Бердичеве, Житомире или других городах в которых работают котельные, из газа или угля делают тепло", – сказал Кучеренко на пресс-конференции "Новые платежки от "Киевэнерго": и снова скачок цен" в РИА Новости Украина.

Он напомнил, что действительно, Кабмин установил в апреле прошлого года единую цену на газ, которая была взята фактически "с потолка". На базе этой цены на газ в начале июня 2016 года национальный регулятор принял скопом повышение тарифов на центральное отопление и на транспортировку и производство тепла для всей Украины. Цена гигакалории для "Киевэнерго", отмечает экс-министр, в Киеве фактически выросла в 1,8 раза и составила 1 419 гривен за одну гигакалорию. Соответственно, в домах со счетчиками потребители платят по факту потребления по показаниям домового счетчика, а сумма на дом раскидывается по всем квартирам. А там, где нет счетчика, потребители платят весь отопительный сезон по тарифу 32,19 за метр квадратный. Плюс к этому работает постановление Кабмина, которое обязывает "Киевэнерго" пересчитывать этот тариф в зависимости от погодных условий – если на улице холоднее, тариф за месяц будет больше, если теплее – ниже.

По его словам, "Киевэнерго" из газа производит и тепло, и электроэнергию, причем тепло является "побочным продуктом" от производства электроэнергии.

""Киевэнерго" продает электроэнергию по рыночной цене в больших объемах на энергорынок, эта цена очень большая. Стоимость тепловой электроэнергии значительно выше – в 2,5 раза больше, чем у произведенной на атомных электростанциях. Продав электроэнергию, "Киевэнерго "продает украинцам тепло так же по завышенной цене. Такого быть не должно – это однозначно заговор "Киевэнерго" и Национальной комиссии, которая утвердила этот тариф", — убежден экс-министр.

По его словам, совершенно реально снизить тариф за тепло для киевлян в 2-3 раза.

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Кучеренко посоветовал киевлянам обращать внимание на суммы начислений в новых платежках.

"Если у вас сумма начислений в платежке относительно декабря или января прошлого года выросла в 1,8-2 раза – вас "грабят", но в рамках приличного. Поскольку повысилась цена за 1 гигакалорию, соответственно во столько же должны были вырасти цены в платежках по сравнению с конкретным месяцем прошлого года", — пояснил экс-министр.

Однако, добавил он, когда вы видите разницу в платежках за этот и прошлый год в 4 раза, то это авантюра и вас обманывают.

"У каждого клиента Киевэнерго жители домов со счетчиками, в графе начисления есть количество гигакалорий, за которые выставлена эта платежка. Через различные каналы информации у меня уже тысячи жалоб, и я там вижу массовую системную схему, когда киевлянам в 2-2,5 раза больше выставляют счет за гигакалорию, чем в прошлом году. Этого быть не может однозначно, здесь необходимо вести конкретное расследование по каждому дому", — сказал Кучеренко и посоветовал киевлянам, которые с этим столкнулись обращаться в "Киевэнерго" и требовать объяснений в письменном виде.